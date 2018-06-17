新京报：对滥设公民义务的政府文件就该一律清除

原标题：“凡是滥设公民义务的一律废除”，辽宁司法厅这步走得很对

对滥设公民义务的政府文件就该一律清除。

文 | 社论

近日，辽宁省司法厅全系统廉政建设暨“放管服”工作会议提出：对现有文件进行全面清理，凡是过时的一律废止，凡是设立前置条件的一律废止，凡是给老百姓设定义务的一律废止，凡是以一个处室、一个市县名义出台的一律废止。

“全面”、“凡是”、“一律废止”，这些强硬表述，无疑是对执行提出了“不打折扣”的刚性要求。这并非只讲效率不切实际，而是颇具针对性的矫枉举措。

拿“凡是给老百姓设定义务的一律废止”来说，其前置限定条件就是，这些文件是没有法律授权的。本质上，公民权利和义务是对应的，且必须由法律确定。清除那些在法外给公民和社会主体滥设义务的文件，是合理厘清权力疆界、公民权利与义务边界、政府与市场关系的必然要求，也是兑现公权力“法无授权不可为”、权利“法无禁止皆可为”的应有之义。

还有“凡是以一个处室、一个市县名义出台的一律废止”，乍看起来，显得有点过激。有些人认为，2015年新修订的《立法法》，已将地方立法权扩至所有设区的市，市级出来的规章未必就该废止。其实不然，这里的“市县名义出台”的对象主要是指文件，而非经过法定程序的立法。

辽宁省的这些规定，在地方层面可以说是走在前列，所以也引发广泛关注。细究之下，其内含的精神和具体要求，其实是对上位法的重申。

2014年发布的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确提出，依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件，禁止地方制发带有立法性质的文件；行政机关不得法外设定权力，没有法律法规依据不得作出减损公民、法人和其他组织合法权益或者增加其义务的决定。

《立法法》也规定，没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

由此可见，辽宁的清理举措，并不是地方政府可选择性为之的行为，而是对所有地方提出的普适性要求。

值得注意的是，辽宁的此项要求是置于“放管服”议题框架下提出的。历经数年行动，目前各级政府的放管服改革已取得明显成效。但越往后，改革的难点和“硬骨头”，越来越体现在地方政策、规章层面的很多问题，而不仅仅指向个别部门的偶然性违规。

若不能把一切有违宪法要求的地方文件等及时清除，不仅眼下的改革面临阻力，也可能出现“割韭菜”的局面，令那些给民众滥设法外义务的做法卷土重来。换言之，“放管服”改革要想取得彻底成功，清除一切不合规的政策文件是绕不开的一步。

“凡是给老百姓设定义务的一律废止，凡是以一个处室、一个市县名义出台的一律废止”——这样坚决不“留尾巴”的态度，也提醒当前各地方和部门：“放管服”改革，不能只拿废除和调整了多少行政事项与证明来衡量改革成效，更要拿法律乃至宪法的尺子对现有全部文件规章予以“审查”，凡是法无授权，都该坚决清理。

及时清理滥设公民义务的政府文件，让公权力从“制度上”依法起来，是实现全面依法治国的内在要求，也是实现“放管服”改革目标须迈出的奋力一跃。期待更多地方也能这样，对不合规文件尽早摁下“一键清除”按钮。

责任编辑：刘德宾 SN222