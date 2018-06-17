长安剑:爱因斯坦歧视中国人 为何我们不群起攻之?

原标题：勤劳、肮脏、愚钝，爱因斯坦这么歧视中国人，为什么我们不群起而攻之？

“爱因斯坦的游记显示他对中国人有着令人震惊的种族主义态度”。

近日，英国《卫报》报道的一则报道称，爱因斯坦在私人日记中对不同人种的描写充满了种族歧视，尤其是他笔下的中国人。

▲《卫报》报道截图

据报道，在今年5月美国普林斯顿大学出版的新书《阿尔伯特·爱因斯坦游记》中，爱因斯坦将中国人描述为：勤劳、肮脏、愚钝。

1922年，爱因斯坦在前往日本讲学的往返途中，曾2次短暂停留上海——

第一次是1922年11月3日。当天他去“一品香”餐馆用了午餐，去“小世界”剧场听了昆曲，还逛了城隍庙、豫园、南京路等地。

第二次是12月31日，短暂停留至1923年1月2日他便离开了。

▲油画《爱因斯坦在上海》俞晓夫

在不到3天的时间里，他对中国的认识是：

“中国人吃东西不坐在凳子上，而像欧洲人在树丛里解手时那样蹲着。一切都那么安静严肃。甚至连孩子们都是毫无生气的，迟钝呆板。”

“就算是那些沦为做牛做马的人也从来没有让你感受到，他们对受苦是有意识的。一个怪异的类畜民族……更像是机器人而非人类。”

各大媒体纷纷用“种族主义”“歧视”等词语来形容这些言论：

▲ BBC中文网用“相对震撼论”来形容他的这番言论给世界带来的冲击。

▲《今日美国》网站报道截图

▲CNN报道截图

然而作为事件的另一当事方，中国网友却表现得理性淡定，让外媒惊奇：

很多网友说，想一想当时中国是什么样子，就能理解爱因斯坦为何会有这样的感受了——

20世纪20年代，中国因为错过了工业革命，远远落后西方。外无民族独立，内无民主制度，人民遭受帝国主义和封建军阀的双重压迫。

1922年《九国公约》的签订，更是让中国回到几个帝国主义国家共同支配的局面，加深了中国的半殖民地地位。

与此同时，1920年以后，民族资本主义走向衰落，帝国主义继续向中国大力进行商品输出和资本输出，排挤中国民族工业，工厂纷纷倒闭。

从一组数据可以更直观的感受：

1922年6月，上海的面粉厂开工者占总数的75%，7月份减少至40%。

1922-1926年，天津的10家面粉厂有4家倒闭，其他6家屡经改组仍难以维持。

江山破碎，国弊民穷。

在中西方文明的猛烈冲撞中，千年辉煌的农业帝国文明败给了资本主义工业文明。

这就是爱因斯坦看到的中国，被列强欺辱了将近百年的中国。

而爱因斯坦所到的上海，还是当时中国最繁华开放的城市——

▲上世纪20年代的上海

▲上世纪二三十年代上海城隍庙

▲上世纪二三十年代上海街头

更不要说在几十年后，中国依然没有摆脱贫困的现实，蹲着吃饭、卫生环境堪忧的状况依然普遍存在——

那个时代的中国人，不仅在爱因斯坦眼里是这样，也代表着西方工业文明对中国的普遍认知。

在爱因斯坦到中国的同一年，罗素也写了一篇文章《论中国人的性格》。其中提到中国人性格的主要缺点：贪心、懦弱、缺乏同情。

文章中也写到类似的“不适”感觉：

“初来乍到中国，一定对那里显而易见的弊端感到震惊：乞丐成群、贫穷惊人、疾病横行、社会混乱、政治腐败。”

“每个有正义感的西方人，无不首先强烈地期待中国人能革除这些弊端，中国理所当然地应进行改革。”

因此这一次网友们没有群起而攻之，不是中国人没有底线，而是中国人比爱因斯坦更清楚自己的历史。

想要得到别人的尊重，就必须要有实力。我们无权要求别人怎么写，也正因为屈辱岁月遭人歧视和侵略，我们才无比渴望中华民族的伟大复兴。

自此开始，中国一直在寻找回归并引领世界现代化的路。五四运动高举科学民主大旗，到现在建设富强民主文明和谐美丽的强国，通过自己努力实现了翻天覆地的变化，这是爱因斯坦也无法预见的，更是中国人自信的来源。

对于百年近代史，我们一直都有很深的屈辱情结。但真正的勇士，绝不会不敢正视血淋淋的历史。真正的强者，也绝不会因为别人的几句话而妄自菲薄。

这些年，中国的发展不断刷新世界对中国的看法，我们经历过太多的反转，这些180°大转弯一开始让人颇感意外，但经历得多了也就习以为常。

我们耳熟能详的“美国知乎”Quora论坛上这样的例子数不胜数——

中国有汽车吗？

中国有高速公路吗？

中国有机场吗？

中国有银行吗？

中国有……电吗？

在搜索栏里输入“中国有……”你会发现外国人以为我们什么都没有……

看到这一切，中国网友已经不再是不顾一切的跳出来争吵，而把这里当成一个生产段子的工厂——有了“美版知乎”，每个逛Quora的人都成了段子的搬运工。

为何会这样？因为我们每一个人都清楚：在中国的发展事实面前，任何一种偏见只能说明持偏见者的狭隘和无知，除此以外别无他物。

落后有多可怕？看看上面这些带着偏见和歧视的问题能深刻体会。

为什么说发展是硬道理，这就是原因。发展带来的不仅是经济和物质上的充裕，更带来了一代人内心的自信，而保持这种自信的源泉，又在于持续的发展。

中华民族数千年来始终处于世界之巅，近代百余年的屈辱历史在历史的长河里不过是短短一瞬，可就是这“一瞬间”的落后，让世界对中国的看法至今没有完全扭转过来。

我们对爱因斯坦的话可以一笑了之，是因为今日之中国早不是百年前可比。

▲现在的上海

但他的话依然隐隐刺痛着我们，让我们不能像对Quora一般戏谑一笑，是因为我们的发展尚有不足之处，我们离中华民族伟大复兴还有一步之遥！

正如习近平总书记所说：既要看到成绩和机遇，更要看到短板和不足、困难和挑战，看到形势发展变化给我们带来的风险，从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果。

居安思危，看清现状，保持在前行路上的自信，更要保持前行的韧性。看清差距，补足短板，我们方能阔步前行在实现中国梦的征程中，带着超脱的境界——

尘泥怎解冰心洁？我自逍遥我自歌！

责任编辑：张岩