人民日报：国际舆论纷纷批评美国政府加征关税

原标题：担忧给全球经济带来巨大下行风险

国际舆论纷纷批评美国政府加征关税

本报华盛顿6月16日电 （记者吴乐珺）美国舆论对近日美国政府发布对中国加征关税的商品清单纷纷表示批评。

美国彼得森国际经济研究所所长亚当·珀森表示，停止无赢家的贸易战，这是符合美中双方利益的首要任务。他表示，特朗普政府对于贸易争端采取的单边主义策略将事与愿违，将系统性地破坏国际经济规范与规则。解决双边贸易逆差并非合理有效的贸易政策目标。对于美国来说，现在最可靠且最佳的解决贸易逆差的方式是改变国内政策以提高国内净储蓄。美国不应否决或试图阻止中国在国际经济治理中发挥更重要的作用。未来两国应扩大双向跨境直接投资以改善美中长期经济关系。

全美农场主联合会政策沟通部主任威尔·罗杰在接受本报记者采访时表示，中国是我们第二大农产品出口市场，这个市场是太平洋两岸企业多年努力的结果，我们希望这一重要的关系能继续下去，我们在与本届政府成员的讨论中已经非常清楚地表明了这一点。我们希望，无论有什么分歧，都能迅速、友好地加以解决。

美国有线电视新闻网15日的报道称，过去一周，全球经济表现不佳，美国加征关税的决定让这种情况变得更糟。七国集团峰会围绕特朗普贸易政策争执不断，导致美国与其邻国和最紧密的盟友之间出现深深的裂痕。保护主义正在让全球贸易陷入减速的风险，对美国的经济增长和就业岗位构成威胁。今年早些时候，全球经济处于2016年开始的全面增长强劲状态。本来这种强劲的势头有望延续到2019年，政策制定者被呼吁抓住这个好机会。然而，过去一周所发生的事情意味着，经济学家之前的预测可能是过于乐观了。

美国《纽约时报》报道指出，美国对从中国进口的价值500亿美元的商品加征关税，这样的贸易行动可能会波及全球经济，破坏供应链，使美国企业面临更高的成本，从而缩减工作岗位。尽管美国经济增长强劲，但预计关税将推高美国消费者以及依赖中国零部件的企业的价格。

《华尔街日报》报道指出，被夹在中间的是一些美国大企业，这些企业纷纷抱怨加征关税使其在全球范围内的供应链受到惩罚。半导体行业协会的一名发言人说：“对半导体加征关税只会伤害美国半导体公司、它们的工人和美国消费者，而不会有任何帮助。”

《今日美国》援引专家的观点认为，美国决定对价值500亿美元的中国商品增加关税，如果贸易争端加剧，全球贸易战爆发，可能会危及投资和员工的就业。

本报布鲁塞尔6月16日电 （记者郑彬）英国《金融时报》16日报道称，近期特朗普政府不断通过加征关税等方式对中国、欧盟、加拿大等施压，其背后的目的是通过此举造成全球贸易体系不稳定性增加，从而使美国受益。

该报援引美国信息技术产业委员会全球政策高级副主席约什·卡默尔的分析，指出美国拟对中国征税的很多商品，比如半导体产品中的二极管等，在中国进行的主要是组装和调试环节，在整个产品产业链中只占一部分，但特朗普政府此举将干扰整个产业链，使高度依赖全球分工的美国企业成为最大的受害者。特朗普政府这种摒弃全球产业链、试图将附加值不高的制造业环节转移回国内的做法完全是不切实际的。这不是为美国人民创造财富的正确方式。

本报东京6月16日电 （记者刘军国）日本多家媒体对美国挑起的贸易战对世界经济可能造成的负面影响表示担忧。

《日本经济新闻》报道称，由美国挑起的贸易战正扩至全世界范围，给全球经济带来巨大的下行风险。经济合作与发展组织预测，如果美国、欧盟、中国都上调关税、贸易成本增加一成的话，世界经济将下降1.4%。美国全国商会的内部资料显示，美国也将因为美欧中贸易战减少60万个以上的工作岗位。

责任编辑：刘德宾 SN222