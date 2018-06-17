人民日报：以“合”的智慧拓展合作之路

原标题：以“合”的智慧拓展合作之路（钟声）

——学习习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话③

“我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。”在上海合作组织青岛峰会上，习近平主席以开放、融通、互利、共赢定义上合组织合作观，彰显“上海精神”新的时代内涵，也为国家间相处与合作提供了思想引领。

开放、融通、互利、共赢的合作观，形成于上合组织独具特色的发展历程，凝结了上合组织发展壮大的集体智慧。自成立之初，上合组织就确定了不针对其他国家和国际组织的原则，形成了结伴而不结盟、对话而不对抗的合作模式。上合组织成立宣言明确提出，“鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、能源、交通、环保及其他领域的有效合作”是上合组织的宗旨之一。“有效合作”，无疑体现了上合组织对合作之“实”的高度重视。

务实合作是上合组织发展的原动力。17年来，上合组织各领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升，从开放、融通、互利、共赢的扎实行动中提炼升华的合作观，又进一步推动了合作实践。以开放为原则，上合组织一步一个脚印发展成为当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织，影响力和吸引力不断增强；以融通为手段，上合组织打破成员国之间的壁垒，对接各自发展战略，合作的广度与深度不断拓展；以互利为基础，成员国经受住国际风云变幻的考验，顺应大势，树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体理念；以共赢为目标，各成员国协力做大合作蛋糕，打造共同发展繁荣的新引擎，为上合组织开展互利合作开辟更加广阔的空间和前景。

青岛峰会开启上合组织发展的新征程，也意味着上合组织合作观的进一步发扬光大。青岛峰会期间，上合组织成员国领导人签署、见证了23份合作文件，创下历次峰会成果数量之最，体现了各方凝聚的最新共识。青岛宣言中，成员国支持完善全球经济治理体系，支持共同构建开放型世界经济，不断巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，维护世贸组织规则的权威性和有效性，反对国际贸易关系的碎片化和任何形式的贸易保护主义。在当前单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮抬头的背景下，经济和人口总量分别占到全球的20%和40%以上的上合组织成员国一致发出倡导多边主义和开放主义的最强音，将在世界范围内产生示范效应，为推动地区一体化和经济全球化注入强大力量。

青岛峰会期间，以手臂搭建的“合”字为主图的海报随处可见，体现出上合组织进一步凝聚合作共识的美好愿望。让每个国家共享通向繁荣的发展机遇，是中国传统文化中对于“合”的理解，也是中国提出上合组织合作观背后的理念支撑。遵循“合则强、孤则弱”的古训，中国提出的合作观超越了零和博弈、以邻为壑等陈旧观念，掀开了国际发展史崭新的一页，得到国际社会广泛认同。以开放、融通、互利、共赢理念为指导，上合组织的合作之道，将为国与国之间共同繁荣、区域合作的发展壮大提供有益借鉴。

责任编辑：刘德宾 SN222