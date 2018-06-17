原标题：民进党代表再提案“维持现状”替代“台独党纲”

[观察者网 综合报道]民进党再度“执政”后，两岸关系陷入紧张局势，台湾岛内经济不振，民进党也进入“撞墙期”。

今年的民进党代表大会召开前，又有党代表提案以“维持现状党纲”代替“台独党纲”，意图达到“符合时代需求”，强化民进党“维护台海和平的稳健形象”。

不过，在专家看来，这是民进党不愿承认“九二共识”，所以才会提出“维持现状党纲”。

蔡英文

中评社15日报道称，民进党将于7月15日举行党代表大会，并且改选中常委、中执委等党职。“美丽岛电子报”董事长吴子嘉两年前提出的“维持现状党纲”修正案，今年将由民进党党代表许瀚升提案。

吴子嘉表示，党纲修正案需要在党代会30天前提出，20位党代表联署即可。但他们有24位党代表联署提案，民进党中央已于14日收案。

修正案内容包括，根据蔡英文“维持现状”论述，2018年提出民进党新党纲，取代1991年党纲第一条“台独建国”、1999年的“台湾前途决议文”、2007年的“正常国家决议文”，以符合时代需求，凝聚“台湾共识”，“强化民进党维护台海和平之稳健形象”。

修正案还称，2016年台湾地区领导人选举时，蔡英文以56%“高票当选”，她“广获支持的维持现状论述”，是民进党胜选的“关键因素”。并表示“为了呼应主流民意，持续巩固胜果”，民进党有必要与时俱进，超越不合时宜的党纲和决议文，提出更符合各界期待的基本宗旨。

提案人：盼民进党解僵局

吴子嘉接受中评社采访时表示，目前两岸关系陷入僵局，“维持现状党纲”修正案更显得重要以及迫切，是打破两岸僵局的契机。

“美丽岛电子报”董事长吴子嘉 图自中评社

他表示，若民进党能够将蔡英文提出的维持现状纳入民进党党纲，呼吁大陆方面也应该要释出善意，要开放民间组织海基会、海协会进行互动交流。

吴子嘉还称，因蔡英文当局无法接受“九二共识”，无法完成大陆要求的答卷，因此两岸关系僵局要解决也有困难，两岸关系停止或是走下坡，对两岸都不是好事，希望两岸当局都能好好思考怎么解决。

专家：只因不承认“九二共识”

民进党执政两年，在两岸关系上的作为众所周知。此时提出“维持现状党纲”真的是为两岸关系“解套”吗？

台湾资深媒体人、海峡卫视时事评论员郑师诚认为，民进党在台湾的执政已经进入“撞墙期”，民调持续下跌，因此需要找到一个破口，最大的破口就是蔡英文的两岸主张完全不提“九二共识”，于是就有了“维持现状党纲”修正案。

海峡卫视时事评论员郑师诚

郑师诚认为，提案即便通过，也不可能为两岸关系解套，因为蔡英文此时的“维持现状”已经不是过去的“维持现状”。过去，民进党政治人物不是说谎就是讲话不负责任，因此民众也不会对修改党纲有太大信心。

此外，“台独党纲”会一定程度稀释民众对当局领导无力的新闻点，但最终民进党的“台独党纲”基本上也不会做太大的更动。两岸关系冷冻，让台湾经济损失惨重，民众怨声载道，正因为对台湾前途不看好，台湾人才大规模西进大陆，吴子嘉希望把蔡英文的两岸路线拉回中性，但注定不可能通过。

这不是民进党第一次提出要用“维持现状党纲”取代“台独党纲”。观察者网2016年报道，民进党代表当年6月向民进党秘书处递交提案，且获得35人联署。

当年7月17日的党代会前，有媒体询问蔡英文是否可以用 “维持现状”取代“台独”，她没有做出回应就进了会场。之后蔡英文对于此事，也只是说“建议交付中执会研议”，随后多位党代表附和“好”，提案遭冷处理。

2017年6月，曾在2014年提出冻结“台独党纲”的民进党籍台立法机构总召柯建铭，在被问到民进党是否考虑正式宣告冻结“台独党纲”时表示，民进党应该与时俱进，对不合时宜的政策进行检讨，两岸要维持一个动态平衡。坦言“台独党纲”是两岸交流的最大障碍，修改党纲是务实可行的做法。

在当年6月14日的国台办例行记者会上，有媒体记者询问国台办新闻发言人对柯建铭言论的看法。

国台办新闻发言人马晓光表示：

民进党抱持“台独”党纲，坚持“一边一国”的“台独”分裂立场，是这个党与我们交往的根本障碍。只有放弃“台独”党纲，改变“台独”立场，民进党才有可能与大陆改善关系。

党代会前“贿声贿影”

民进党7月15日的党代表大会将改选中执委、中常委和中评委，然而，近日却被“自己人”曝出贿选严重的现象。

据《中国时报》报道，民进党“立委”段宜康11日在社交媒体上发文提出警示，每次中央党职改选都“贿声贿影”，这次也不例外，听说价码还更高，希望民进党主席蔡英文在中常会宣示并要求中央党部，须配合台当局行政机构严办严查贿选情形。

民进党“立委”段宜康 图自“中时电子报”

民进党党代会每年召开，每两年改选一次中央党职，由党代表选出中执委与中评委，再由中执委选出中常委，中执委与中常委往往是各派系角逐重点，展现党内权力的舞台。

报道指出，过去民进党举行党代会前，屡传出贿选疑云，且每年价码波动剧烈。曾有媒体报道，在2004年改选时，党代表一张支持票，可以喊到150万元新台币（约合32万元人民币）；在2006年改选时，有几名党代表以每票60万元新台币（约合13万元人民币）对外兜售；2008年同样有党代表放出风声，以一票100万元新台币（约合21万元人民币）的行情待价而沽。不过，即使贿声贿影不断，民进党中央过往却未曾严查。

责任编辑：张岩