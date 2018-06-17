北京青年报：把政府部门“共享停车”好事做好

原标题：把政府部门“共享停车”好事做好

北京市西城区落实“街道吹哨、部门报到”发挥党建引领作用解决居民区停车难问题工作部署会传出消息，西城区各街道将建立可用停车资源台账，在此基础上规划新增车位和共享车位，鼓励党政机关和企事业单位带头推广共享停车，今年该区德胜街道可提供499个共享车位。

党政机关和企事业单位带头挖掘停车资源潜力，拿出一定数量的停车位分时段或全天向社会开放，与周边单位、住宅小区和社会车辆共享，此举拓展了政府公共服务的内容，具有鲜明的共享经济特征。目前，这种共享停车模式在其他地方也有一些积极探索，如辽宁省沈阳市的政府部门近日开放首个“共享停车场”。作为沈阳首家提供“共享停车场”的政府单位，沈阳市城乡建设委员会为附近的居民和社会车辆打开停车场大门。停车系统配置符合停车条件的车辆，从每天19点至次日早7点对外提供闲置停车位，实现车位错峰共享。

党政机关和企事业单位与社会共享停车资源，这种完善政府公共服务视角下的共享经济形态令人眼前一亮。机关企事业单位一般享有较丰富的停车资源，具有进一步整合和扩大资源、增加停车服务供给的条件。同时，机关企事业单位的停车位在夜间大多处于闲置状态，而周边住宅小区居民夜间停车需求较大，机关企事业单位向社会开放停车场，不仅提升了车位利用率，实现了闲置资源的有效利用，而且有助于缓解市民的停车难，可谓两全其美。

其次，机关企事业单位提供的共享停车场，停车条件一般更好，安全系数也相对更高。常见的情况是，有些车主晚上实在没有地方停车，不得已把车停到小区外面的马路边，或者见缝插针停在一些不规整的路段。不但容易因抢车位造成矛盾纠纷，而且也给车辆安全埋下隐患。如果把车停在机关企事业单位的共享停车场，可以避免出现上述问题，减少安全隐患，车主会感到安全和踏实得多。

政府部门向社会开放共享停车场，就是以极大的诚意“开门待客”，必将拉近政府部门与人民群众之间的距离，有助于更好地打造服务政府、高效政府、亲民政府。政府部门开放共享停车场，在停车服务、安保管理等方面必然会增加一些成本，但是与有效缓解居民的停车难、帮助群众解决实际问题相比，政府为开放共享停车场做出再多的努力都是值得的。

政府部门向社会开放共享停车场，还能够起到良好的示范效应，倡导动员其他社会单位加入共享停车服务行列。据报道，北京西城区德胜街道结合共享停车工作，进一步开展辖区昼夜停车动态平衡研究，将小区、单位和道路昼夜空闲车位数进行摸排，摸清地区全部已施划道路、单位、小区实有停车位供给数量，以及白天和夜间实际停车需求数量，制定共享停车综合解决方案。当越来越多社会单位、社会机构和个人加入共享停车服务体系，贡献者人群和受益者人群都会滚雪球般越来越大。

机关企事业单位向社会开放共享停车场之后，要把这件好事做好，一方面需要建立完备的长效机制，包括做好停车场的运营维护，确保不会给单位办公区带来安全隐患等等，这些都需要相关配套措施持续跟进。另一方面，也需要停车人对共享停车场倍加珍惜、精心呵护，以高度的文明素养和严格遵守停车规则规范的行为，做共享停车场的合格使用者和自觉保障者。

本报特约评论员

责任编辑：刘德宾 SN222