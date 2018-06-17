北京今晨雷电暴雨大风三预警齐发

#端午出行服务# [三个预警齐发]市气象台2018年06月17日05时20分、05时27分分别发布雷电黄色、暴雨蓝色预警信号后，又于05时34分发布大风蓝色预警信号，预计当前至10时，本市部分地区将出现6级左右短时大风，阵风7到8级，请注意防范。

来源：北京交警

责任编辑：刘德宾 SN222