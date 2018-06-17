北京今晨3预警齐发 明天有全市性小到中雨伴雷电

中国天气网讯 今晨（17日），北京市气象台接连发布雷电黄色、暴雨蓝色和大风蓝色预警信号，预计上午仍有雷雨，不排除再次出现强对流天气的可能性，请注意防范。今明天仍多雷阵雨天气，尤其是明天有全市性的小到中雨，伴有雷电，气温下降，出行需做好防范并注意交通安全。

这个端午假期，北京雷阵雨天气频繁。监测显示，昨天17时至今晨6时，全市平均降水量6.8毫米，城区平均降水量12.2毫米，西南降水量16.5毫米，西北降水量4.2毫米，东北降水量0.6毫米，东南降水量0.7毫米，最大房山区城关降水量55.2毫米。

今晨5时20分前后，北京市气象台接连发布雷电黄色、暴雨蓝色和大风蓝色预警信号，预计今天上午北京局地短时雨强较大，1小时降雨量30毫米以上，并伴有冰雹和6级左右短时大风，阵风7到8级，强降水易诱发中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害。

目前降水云团以较快速度往东北方向移动，预计目前中心城区最强降水时段将暂告一段，但上午仍有雷雨，不排除再次出现强对流天气的可能性，请注意防范。

今明天仍多雷阵雨天气，出行需做好防范并注意交通安全。北京市气象台6时发布最新预报，今天早晨到白天北京阴有雷阵雨，伴有短时强降水和大风，最高气温31℃；夜间阴转雷阵雨，最低气温22℃；明天有全市性的降雨过程，雨量为小到中雨，伴有雷电，白天最高气温降至27℃，夜间最低气温20℃，是一个难得的凉爽夏日。

小长假后两天，市民朋友在进行自驾游、登山游、家庭游等各种出行、旅游活动时，一定要及时关注临近预报，尽量避免前往山区、河道附近、地质灾害隐患区域，自驾出行请注意行车安全。

节后北京转晴，未来三到七天以多云天气为主，周五有雷阵雨，期间最高气温31-33℃，最低气温21-23℃。

责任编辑：张建利