少林寺禅耕农场粮仓被认定违建 嵩山景区要拆除

原标题：100多亩小麦眼看着该收了 禅耕农场的“粮仓”可能要没了

少林寺禅耕农场里搭建的几间简易房

河南商报消息，进入6月中旬，收麦的日子也快到了，但少林寺禅耕农场主事人释延子有些发愁。

他接到景区管委会通知，农场内原本用于存放农具、工人休息和储存粮食的简易房属于违建，可能被拆除。

他担心，100多亩地的麦子收割了，如果没地方储存，坏了怎么办？

[事件]

少林寺禅耕农场

100多亩麦子可能没地方放

2014年5月，少林寺通过土地流转获得860亩土地使用权，而后成立少林寺禅耕农场。少林寺委托该寺僧人释延子（俗名饶立超）成立登封市农禅生态农业发展有限公司少林分公司管理农场。

释延子说，因为配套用房未被正式批准，他们自行在禅耕农场内建起了几间简易房，用于农资储放、粮食储存。

不过，景区管委会的执法队通知，简易房属违建，要予以拆除。

释延子说，他今年5月向嵩山风景名胜区管理委员会等部门提交了申请，希望可以保留生产、生活简易用房。此外，他们还向相关部门提交了农业设施用地的申请。目前他尚未收到回复。

释延子向河南商报记者出示了《农民日报》2015年的报道，该报道称，2014年国土资源部、农业部联合下发通知，规定明确配套设施用地。释延子觉得禅耕农场流转的860亩土地，包括耕地百余亩，按说也可以建配套设施用房。

[嵩山景区管委会]

搭建房屋要符合景区规划

禅耕农场位于景区之内，受景区管理理所当然。释延子提到的，大面积流转土地可以建设配套用房，依据是否准确？

6月13日下午，河南商报记者联系曾与禅耕农场主事人释延子沟通的景区管委会执法大队工作人员，对方介绍称，此次市里认定的100多处违法建筑中，包括少林寺禅耕农场的用房，但他也只是负责将此事儿告知对方。此前释延子曾拿出的文件，并未经过景区证实、批准。

释延子解释称，他2015年就提交过申请，但一直未获得正式回复。今年5月份，他再次提交申请，也未获回复，如今不知如何是好。

13日下午，嵩山景区管委会宣传科工作人员称，因为禅耕农场在嵩山景区内，搭建房屋肯定需要符合景区规划，而且简易房距离塔林很近，这些因素都要考虑。但因为涉及的部门较多，具体情况需要了解清楚后再给予回复。

此前，介入此事了解情况的登封市农委办公室工作人员称，若禅耕农场不在景区内，大面积流转土地可建配套用房，但需要办理相关手续，现在农场位于景区内，应符合景区规划。

来源：河南商报

责任编辑：张建利