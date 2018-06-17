原标题：不动产登记体系全面运行 房价会下跌？有助于反腐败？热点解读→

近日，记者从自然资源部了解到，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

我国不动产登记体系全面运行

自然资源部最新调查统计显示，目前全国335个地市、2853个县区共设立3001个不动产登记办事大厅、3.8万个窗口，8万多一线登记工作人员平均每天为30多万企业和群众提供不动产登记服务。下一步自然资源部将重点指导各地进一步丰富不动产登记过程中的便民利民的举措。

针对在此前运行过程中出现的不动产登记“推绕拖”、“办证难”等问题，近日，自然资源部在全国部署了不动产登记窗口作风问题专项整治，用三个月时间推进“减证便民”，清理取消没有法律法规依据的前置环节。同时，全面清理烦扰企业和群众的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等各类无谓证明。

在全面建立标准化服务体系方面，自然资源部表示，各地要分类建立规范简化的标准化业务流程，为群众办事提供清晰指引。

不动产登记体系·问与答

不动产统一登记都登记什么？

根据《不动产登记暂行条例》，登记的适用对象方面，包括：集体土地所有权；房屋等建筑物、构筑物所有权；森林、林木所有权；耕地、林地、草地等土地承包经营权；建设用地使用权；宅基地使用权；海域使用权；地役权；抵押权；法律规定需要登记的其他不动产权利。

此前房产证还有效吗？是否需换发？

旧证依然有效 ，权利随动随换。

济南不动产登记中心副主任 杜建刚

我们也是本着随动随换的原则，也就说你的房产动了，比如说你进行出让，或者抵押了，那么在这种情况下，你来办理业务的时候，随着你的房产变更，我们给你换发新的不动产证。

如果你的房产不产生这些改变的情况下，建议不用过来换发，这些证书还是继续有效的。

不动产登记推出后房价是否会下跌？

很多人认为，不动产登记将成为让房价快速下跌的一剂猛药。对此，相关专家对记者表示，不动产登记制度的出台对房价的影响没有想象中那么大，因为不动产登记制度并不直接影响房价。

中国农业大学土地资源管理系主任 朱道林

这次我们国家之所以进行不动产统一登记是把原来分散在不同部门的登记，把它整合在一个平台一个系统一套证下面，它可能对房价的影响并不是那么明显。

房价本身也是受各种因素的影响，包括经济形势，金融的环境，供求关系乃至相应的政策等等。

不动产统一登记有助于反腐败？

酝酿多年的不动产登记制度进入全面运行阶段，意味着居民拥有房屋的情况“全透明”。很多人希望不动产登记能够遏制官员腐败。

专家表示，虽然不动产统一登记的初衷不是以反腐为目标，但是如果司法机关、纪检监察机关等依法查询的话，确实可以迅速查询到以人为单位的名下所有不动产，这会对贪腐官员起到震慑作用。

普通人如何查询不动产信息？该如何查询？

根据《不动产登记暂行条例实施细则》，权利人可以查询、复制其不动产登记资料。因不动产交易、继承、诉讼等涉及的利害关系人可以查询、复制不动产自然状况、权利人及其不动产查封、抵押、预告登记、异议登记等状况。

权利人、利害关系人申请查询、复制不动产登记资料，须证明有利害关系，应当提交下列材料：

查询申请书；查询目的的说明；申请人的身份材料；利害关系人查询的，提交证实存在利害关系的材料。

责任编辑：张建利