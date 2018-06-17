原标题：海南自贸区成立两月余，哪些机构前来接洽？

海南省省委书记刘赐贵和省长沈晓明两个多月来可以用“忙到起飞”来形容。

自从4月13日中央宣布将海南设立为自贸区自贸港以后，书记和省长一天内参加两三个活动是家常便饭，这还仅仅是出现在公开报道中的情况。

除了召开各种不同范围、不同级别的高级会议，传达中央精神、研究落实措施以外，接待工作这两个多月以来激增。

随着重大利好消息一起来的，是中央的“大礼包”、中央各机构的领导和调研组、知名企业和众多外国使节。

从来调研的中央机构看海南改革思路

刚刚被宣布成立自贸区自贸港不到一周，海南就收到一份“大礼包”。

4月18日，公安部、国家移民管理局公布，从5月开始，在海南省适用入境免签政策的国家由26国放宽到59国，免签入境后停留时间从15天或21天统一延长至30天，同时放宽免签人数限制。

之后的两个月里，陆续有多个中央机构到海南进行接洽座谈。还有全国人大副委员长、民建中央主席郝明金带队的调研组到海南进行大调研。

先说说级别最高的调研组，也是来得最早的。郝明金5月7日带民建中央调研组在海南开展为期3天的调研，进行党派年度大调研。

郝明金（中排右二）在海南考察政务数据中心

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）这里多说一句，党派的年度大调研课题都是中央委派的，这也从侧面反映出中央对海南自贸区自贸港建设的重视程度。

作为新的自贸区自贸港，贸易无疑是核心主题。中国贸促会行动迅速，5月中旬，就由贸促会会长姜增伟带队，邀请了47家中外知名企业负责人到海南考察调研，不少企业当场表示将加大在海南的投资力度。

这也不难理解，政策利好意味着全新的发展机遇，过往的自贸区都证实了这一点。

和贸易紧密相关的海关总署和交通部调研组同时在5月25日与海南省政府座谈。两部委都由一名副部长带队，与海南常务副省长毛超峰“对接”。

之所以很直接地用“对接”形容这两次座谈会，因为会上讨论的内容十分具体，目的性很强。海南提出“要求”，希望主管部委支持；相关部委回应，提出在具体什么方面部署落实。

例如交通部的会上，双方围绕推进海南邮轮游艇产业发展、港口建设、海事监管等方面进行探讨。交通部表示支持海南重新编制中长期综合交通规划，支持海南加快发展国际海运业和三亚国际邮轮母港等内容。

法制部门也来海南了。

先是5月30日，刘赐贵会见了最高人民检察院副检察长邱学强。紧接着，6月7日至9日，司法部部长傅政华率司法部调研组来海南，就法治建设服务海南自贸区展开调研，提出了海南自贸区建设要“改革和法治两轮驱动两翼齐飞”。

司法部部长傅政华在海南就法治建设服务海南自贸区建设进行调研。

此外，中央军民融合办也在5月底到海南调研座谈。

政知君简单总结一下，海南自贸区成立以来，行动“最迅速”的分别是受中央委托的民建中央、贸易相关机构和法制相关机构。从这可以看出一些海南改革和发展的思路。

更加积极敏锐的企业

除了上文政知见（微信ID：bqzhengzhiju）提到的贸促会组织的47家企业，还有不少企业单独到海南，或进行深入联络，或签署框架协议，在第一时间与海南建立了新的联系。

先看看两个月来都有哪些知名企业来到海南，它们分别是阿里巴巴及蚂蚁金服、中国旅游集团、中国银行、一汽集团、光大集团、平安集团和长隆集团。

也可以将这7家企业分分类，金融类企业占绝大多数，有4家，旅游类两家，还有一家汽车企业。

阿里巴巴及蚂蚁金服是自贸区成立后最早到海南签署合作框架协议的。刘赐贵会见了马云，沈晓明与马云共同证签。

看下省委书记和省长对此事的评价：

刘赐贵说

双方合作前景值得期待。

沈晓明说：

阿里巴巴集团是中央出台支持海南全面深化改革开放指导意见后首家与海南省政府签约的企业，可谓“一马当先”，希望双方的合作马到成功，取得丰硕成果。

对于中国银行、光大集团和平安集团的来访，海南同样十分重视，大多是省委书记、省长都参加。

从公开报道的字里行间，能看到一些细节。例如，这些企业来访大都是“有备而来”。在与光大集团座谈时，沈晓明称光大集团“围绕创新金融、旅游产业、绿色环保产业等方面提出了合作计划，我们表示感谢并全力支持”。

也能看出海南希望通过金融机构实现什么规划。在与中国银行座谈时，沈晓明表示希望中行为海南自贸区（港）建设提供金融顾问服务、提供优质金融服务、帮助海南引进全球顶级开发商等等。

海南对于中国旅游集团的来访评价也很高，沈晓明称之为“首批来琼调研合作项目的央企之一。在较短时间内提出了具体的合作建议，体现了高度的政治敏锐性和社会责任感。”

一汽虽然是汽车企业，但前来交流的内容也与海南紧密相关，海南加快推广使用的新能源汽车，是一汽的长项。

中国驻外使节和外国驻华大使的来访

海南成立自贸区自贸港后另一个最积极的群体是外国驻华大使。目前已有加拿大、越南和瑞士的驻华大使到海南拜访。

三个国家都向海南表达了加强合作的意愿。特别是越南，在与海南已有比较好的交往基础上，就比较具体的领域进行了沟通。

对于加拿大和瑞士，大使们都表示将积极为本地企业与海南的合作牵线搭桥，在教育、投资、会展、医疗健康等领域展开合作。

瑞士还建议海南适时赴瑞士开展宣传推介活动，深入介绍海南的自然资源、营商环境和开放政策等，加深瑞士民众对海南的了解，吸引瑞士企业来琼发展。

除了大使来访，中国也“主动出击”。4月23日至28日，外交部专程安排了驻澳大利亚、日本、瑞士、俄罗斯、泰国、朝鲜、密克罗尼西亚、坦桑尼亚、毛里求斯等9国使节用5天时间在海南调研如何利用外交外事资源推动海南建设自贸区、探索建设自贸港。

这些驻外使节既对中国的政策十分熟悉，又熟悉所在国的经济文化，通过调研可以精准地找到海南和所在国合作的契合点。

责任编辑：张建利