省纪委副书记“消失”3年 因收顶级名表早被判刑

原标题：省纪委副书记“消失”3年，原来收了顶级名表早被判刑

来源：长安街知事微信公众号

“别人送来的酒有上千瓶，就放在自己的家里。还有虫草，我们从他家里检查的时候，光这个虫草就重达200多斤。好多现金就是成捆的，就从来没打开过，就是从收了就放在那儿，一扎一扎的，印章有（上世纪）90年代的。”

这名“土豪”干部是广东省纪委原副书记、监察厅原厅长钟世坚，以上介绍来自中纪委专题片《打铁还需自身硬》。

自从2015年8月被立案侦查后，钟世坚就从公众视野中消失了，时间近3年之久。日前，长安街知事（微信ID：Capitalnews）从中国裁判文书网的一份判决书中发现，钟世坚已于2016年被判刑15年半，其涉案财物不仅有虫草、名酒，还包括一块顶级名表——百达翡丽。

收受价值20万的百达翡丽

田业海是广东省茂名市电白县财政局原局长，他因行贿罪被起诉，行贿对象就是钟世坚。相关书证中有一份福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02刑初122号刑事判决书，证实：

钟世坚因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、行贿罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产人民币三百五十万元。

2014年上半年，田业海听到有人将其举报到纪委，同时电白县领导班子有空缺。为了打探及摆平别人的“告状”，以及提拔入电白县领导班子，他来到了电白县老乡钟世坚的家中。

在钟世坚珠海的家里，田业海首先装模作样地汇报了一下家乡的工作，然后对钟说：如果有机会的话，希望领导在电白县党政领导的面前帮我美言几句。钟世坚当场表态说没问题。

田业海又说：听说茂名市纪委正在调查我，请钟书记帮我留意一下。钟世坚也都答应了。在临走的时候，田拿出事先准备的百达翡丽手表递给钟，钟客气几句就收下了。

经鉴定，这块百达翡丽手表价值19.7295万元。

后来，钟世坚去找了相关领导李某，请他对田业海予以关照。李某说，田业海民主推荐票数不理想，没有入围，没有办法，事情就没有办成。关于举报的事，钟世坚了解后发现没有多大问题，就没有跟田业海说。

提拔升官、摆平“举报”都能办

田业海为“摆平”举报去找钟世坚可以理解，为何提拔升官也要找钟？

皆因钟世坚是广东省纪委副书记，司职监督各地市及各部门的领导干部，手上有权力，能够协调各方面关系，即使是提拔任用的事也能“说得上话”。

抱有同样想法的还有阳江市交通局原局长陈家礼，为了晋升厅级干部，他向钟世坚行贿20万港币。

陈家礼供认，自己任正处级干部有十多年了，但一直没有得到提拔，希望钟世坚帮其在相关领导面前说几句好话，换届的时候能到人大任副主任或到政协任副主席，从正处级干部晋升为副厅级干部，过几年退休后能够享受副厅级的待遇。

除了打招呼提拔，帮人“摆平”举报对钟世坚来说是家常便饭。

珠海市市政园林和林业局原局长邓潘任，为了得到钟在职务晋升与日常工作等方面的关照，从1999年至2012年期间及2014年，每年春节给钟送港币5000元，在2013年春节期间送了港币9000元。每年中秋节聚会，邓还要送给钟一箱茅台酒，前后一共16箱。

2013年，邓潘任被情人举报到纪委，称其搞婚外情及有非婚生子女。为得到钟世坚的帮助，争取从轻处理，邓给钟送了港币10万元。

时任广东省委常委、珠海市委书记李嘉也找到钟世坚，希望他“关心”一下邓潘任。于是，钟世坚出面帮邓上下活动、说情。

“黑老大”的钱照收不误

除了党政干部外，钟世坚还涉嫌收受“黑老大”的钱。

2016年7月，以谭霖为首的20名涉黑团伙成员在广州市海珠区法院受审。根据指控，2013年5月至2014年2月，谭霖在报请广东省金融办审批有关业务以及拿回被司法机关扣押的保证金的过程中，为获得钟世坚的帮助，分多次送给钟人民币47万元。

全国性的“扫黑除恶”正在深入进行中，想要除恶务尽，就必须打击他们背后的“保护伞”。像钟世坚这种为涉黑分子提供帮助的领导干部，正是此次行动的重点打击对象。

钟世坚曾供述：自从我收了人家送我第一笔钱开始，相当于埋了一个定时炸弹在自己的身边，这个定时炸弹什么时候爆炸都有可能的。所以自己一直以来都是心里惶惶，都是很担心的。

2015年4月1日，中纪委宣布钟世坚落马；7月21日，钟被“双开”；8月11日，福建省厦门市人民检察院对钟立案侦查，并采取强制措施。如此迅速的办案节奏，表明有关部门“盯上”他不是一天两天了，“定时炸弹”早已开始倒数计时。

责任编辑：张申