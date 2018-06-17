王晨率全国人大代表团访问美国 阐明中方原则立场

原标题：王晨率全国人大代表团访问美国
新华社华盛顿6月16日消息，应美国国会邀请，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨6月13至16日率全国人大代表团访问美国。在华盛顿分别会见美众议长瑞安、临时参议长哈奇、众院少数党领袖佩洛西，同众院美中工作小组拉森等众议员会谈，集体会见戴安斯等参议员；并会见代理国务卿沙利文。在波士顿会见马萨诸塞州议员，同塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院学者座谈。
王晨在会见中阐明了中方对经贸、知识产权、相关立法等问题的原则立场。希美方从战略和全局高度看待中美关系，妥善处理敏感问题和分歧。双方应坚持相互尊重、合作共赢。两国立法机关要加强沟通，增进互信，排除干扰，促进合作。
美方表示，美重视发展对华关系，愿与中方加强交流，增进了解与合作。
点击进入专题：聚焦中美贸易:中国对原产美500亿美元进口商品加征关税
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