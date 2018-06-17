AIT前主席:特朗普曾把台湾当成对抗大陆“筹码”

原标题：台湾果然是一个筹码？！
15日，赴台参加“美在台协会”（AIT）台北新址落成仪式的该协会前理事主席卜睿哲，接受了岛内广播节目的访问。他直言，台湾社会要面对三个问题。
1、台湾如何调整两岸政策？
2、台湾是否要做出让步以改善与美国的经济关系？
3、台湾内部的“两极化”该如何改善？
据台湾媒体报道，卜睿哲在访谈中指出，“美台关系”很复杂，不单只是把台湾当成“牌”而已，因为美国对台政策现在有几种互相冲突的主张彼此拉锯。
第一派，包括美国防部、国务院及“友台”议员，他们将台湾视为美国的“战略资产”，因为军事和政治原因，希望多面向促进“美台关系”，来因应中国大陆的“施压”；
另一派的主张则是经济导向，他们认为若蔡当局有意改善、提升“台美经济关系”，必须先在美猪、美牛等市场开放议题上做出让步，因此他们可能施压蔡当局开放市场。
至于第三种力量，卜睿哲是这么描述的：
值得注意的是，特朗普政府在2016年后，确实曾将台湾当成“谈判筹码”，但这个趋势已经“逐渐式微”，现在特朗普政府里有些人偏向“不主动对台湾采取积极作为”。
卜睿哲表示，这派官员认为应消极地和台湾接触，以免为难大陆领导人。不过话锋一转，卜睿哲又自顾自地说，他们的想法某种程度受到“中国（大陆）刻意塑造的‘蔡英文是麻烦制造者’的风向影响”。
卜睿哲还指出，他观察到“陆美台”局势正在经历一些根本性的变化，中国大陆推行统一，“决定直接跟台湾人民、社会对接”。另一方面，在台湾“两极化”的政治环境下，让很多重要法案无法推动。“执政党”如何努力寻求更多岛内共识、“朝野”共识，是要解决的问题。
对于这些采访内容，台湾《联合报》评论指出，卜睿哲的访谈有好几处“亮”了——
比如，卜睿哲重申老调说，“她（蔡英文）没有拒绝（‘九二共识’），只是比较模糊”。但事实是，蔡英文就职时刚说完了卜睿哲所谓的“比较模糊”的“九二共识”后，隔两天就让台教育部门主管废掉了马英九的“微调课纲”；
又比如：卜睿哲说，“特朗普刚上任时，的确曾把台湾当成筹码去对抗中国大陆，但如今这种情况已愈来愈少，尽管并未全然消失……”这句话要划重点，不是划在“愈来愈少”上头，而是“筹码”这两字；亦即，不要去操心台湾愈来愈不是“筹码”了，而是，台湾果然是一个“筹码”。
被当成一个筹码，其实是十分悲哀的，它的意思就是：你是可以被卖的，如果价钱还可以的话。
卜睿哲点出了台湾之于美国的本质：一个具有高度工具性价值的筹码。“美在台协会”前主席直白到这个程度，证明蔡英文此前一直自我蒙蔽地宣称台湾是“美国不可或缺的盟友”，实在太可笑！
台湾《联合报》还进一步指出，蔡英文如今的处境并不是外在的形势造成，而是她自己的选择。正如绿营“美丽岛电子报”董事长吴子嘉所说，蔡英文“力挺吴音宁”，下令全党全力护航，其领导已面临崩盘。从吴音宁事件、到至今无法落幕的“卡管”事件、乃至如今又起诉岛内统派王炳忠等人，都是蔡英文一意孤行、乾纲独断的结果。现在台湾百病齐发，其实就是蔡英文“一极化”的总爆发。
依目前所见，只有“一极化”问题而无“两极化”问题，亦即，蔡英文掌管的“执政党”，朝着一个十分激进而极端的目标与方向前行，并且丝毫没有任何足以拖住她的力量，谈不上有堪与匹敌的“另一极”。以此看来，卜睿哲所说的“两极化”，不知何解？
来源：海峡新干线
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