原标题：蔡英文民调再陷低迷 支持率1个月内再蒸发6.5%

蔡英文民调再陷低迷。（资料图）

海外网6月17日电 台湾地区领导人蔡英文自就职以来，民调不断下滑，可以看出岛内民众对其施政表现似乎越来越不满。台湾偏绿智库“台湾民意基金会”17日发布民调显示，蔡英文声望再陷低迷，支持率跌至33%，不支持率飙至52%。

蔡英文就职2年多来 民调持续下滑

据台湾《中时电子报》报道，在针对“整体来讲，您赞同或不赞同蔡英文处理台湾地区大事的方式，包括重要人事安排与政策”的问题上，有30.2%的岛内民众表示不太赞同，21.8%的民众一点也不赞同，而仅有6.8%的民众表示非常赞同，25.9%的民众还算赞同，另有15.2%的民众没有发表意见。

发布民调的“台湾民意基金会”董事长游盈隆指出，与上个月相比，蔡英文的民调在短短一个月内再度蒸发6.5%，回到先前较低迷的民意支持状态，没有脱离“二次执政困境”的迹象，这对蔡英文来说是一个严厉的挑战。

游盈隆分析，蔡英文的民调有几点发现值得注意：第一，在年龄层方面，除了七十岁以上的人之外，不赞同她施政表现的人都明显多于赞同的人；第二，在教育程度方面，专科及大学以上教育程度的民众，不赞同比例占60%以上；第三，从地区分布角度看，在民进党执政的“四都”（桃园、台中、台南、高雄），蔡英文的支持率也只有37.1%，民意支持低落的现象遍布各地。

游盈隆进一步指出，2018年上半年，蔡总统民调满意度一直都在40%以下，且绝大多数时间在30%出头。纵观以上，游盈隆认为，这表明蔡英文当前民意支持正陷入一种非常困难的状态。

早在今年3月19日，“台湾民意基金会”公布民调结果，蔡英文声望落到33.5%，不赞同蔡英文领导方式的有47.1%。游盈隆当时分析认为，蔡英文执政的困境已经形成，或可以称之为“蔡英文二次执政困境”的到来。

台媒体人：谁能想到满口慈悲的蔡英文，民调会“趴在地上”

蔡英文上个月迎来就职两周年，台湾《中国时报》围绕蔡英文就职两年来的施政表现满意度、两岸关系及台湾经济状况等议题进行民意调查。结果显示，蔡英文施政表现满意度仅有24.3%，不满意度高达58.8%。该数据比两年前蔡英文就职时52.2%的满意度，整整暴跌了28.2%。

台湾资深媒体人单厚之感慨道：“若回顾这两年，有谁能想到当初满口谦卑的蔡英文，民调会趴在地上？”单厚之表示，蔡英文带领下的民进党，把问题搞砸的能力，让人超乎想象。一个“一例一休”，搞到天怒人怨，劳资皆输。一个非核家园，让岛内舆论火力全开。

此前有民调结果透露，蔡当局执政至今，由于两岸关系陷入冰冻，经济发展滞后，因此，在施政八大议题中，岛内民众最希望加强的就是两岸关系、经济发展与教育改革这三项。民调显示，70.6%的民众都认为蔡当局执政两年来让两岸关系恶化。

责任编辑：张建利