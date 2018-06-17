台亲绿民调:对大陆有好感台民众首度多于反感人数

原标题：对大陆有好感台民众首度多于反感人数 游盈隆：历史性的转变

[环球网综合报道]台湾民意基金会17日公布一项最新民调显示，台湾地区领导人蔡英文的声望再陷低迷，仅获33%的民众支持，与上个月相比，曾经一度上升的数据在短短一个月内再度蒸发6.5个百分点。而公布的另外一项调查中，岛内民众“对大陆有好感的人首度多于反感的人”，对此，民意基金会董事长游盈隆叹道“这是一个历史性的转变。”

据台湾“中时电子报”17日报道，亲绿的台湾民意基金会17日召开记者会公布最新民调，基金会董事长游盈隆说，蔡英文上任已经超过两年。民调询问：整体来讲，您赞同或不赞同蔡英文处理台湾事物的方式，包括重要人事安排与政策。结果显示：仅有6.8%的受访民众表示非常赞同，30.2%的人表示不太赞同，21.8%的民众表示一点也不赞同。

游盈隆随后表示，换言之，最新民意显示，2018年6月中，在20岁以上的台湾成年人中，有33%的人基本上赞同蔡英文处理台湾事务的方式，52%的人不赞同。不赞同的人比赞同的人多达19个百分点；另一方面，强烈不赞同的人有22%左右。

相对于上个月的数据来看，游盈隆说，本月调查中赞同蔡英文执政方式的人下降了6.5个百分点，不赞同的人上扬4.4个百分点。短短一个月内蒸发6.5个百分点，蔡英文“当前民意支持正陷入一种非常困难的状态”。

同时，在此次公布的民调中，还有一项调查结果格外抢眼。

据游盈隆介绍，在对大陆好感度方面，调查显示，有49%的受访民众对大陆印象有好感，与去年相比，好感度增加了4.4个百分点，反感度降低了3.5个百分点，“对大陆有好感的人首度多于反感的人”，对此，游盈隆叹道，“这是一个前所未见的现象，也是一个历史性的转变”。

游盈隆还进一步表示，调查中，特别是25-54岁的台湾青壮年族群、大学及以上教育程度的民众中都有过半数人对大陆有好感，“这真的是一个非同寻常的演变”。

责任编辑：张建利