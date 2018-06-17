原标题：4天前撰文讲“安全”的副部，不安全了

中央纪委假期再“打虎”。

16日晚九点半，据中央纪委国家监委网站消息：中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，就在孙波落马的4天前，也即6月12日，中船重工官方微信公众号发布了孙波为“安全生产月”撰写的署名文章《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 高质量推动中船重工本质安全发展》。

文章称，今年是贯彻落实新时代中船重工高质量发展战略纲要的第一年，全系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“业务谁主管、安全谁负责”的原则，把安全生产作为集团公司高质量发展的底板工程，以“双本质安全”建设为核心，尽职履责筑牢根基、防微杜渐兼治标本，确保持续健康安全发展。

“‘天下大事必做于细，古今事业必成于实’。各单位要扎实开展好‘安全月’系列活动，务求取得实效。 ‘双本质安全’建设，是一项系统工程，抓好它不能靠坐而论道，更不可能一蹴而就。惟有经常抓、长期抓、反复抓，才能在绵绵用力中‘久久为功’。”文章写道。

在此前一天，6月11日，孙波还到中船重工物资贸易集团公司调研，参观了船舶产业链数字化服务制造平台中心，听取了工作汇报。

公开履历显示，孙波出生于1961年，他一直在船舶行业工作。

1982年8月他从大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，工作早期在大连历任大连造船新厂造船技术所科长，副所长；经营处处长、副总工程师、副厂长；大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理；大连造船重工有限责任公司董事、总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理。

据官网显示，大连船舶重工集团有限公司隶属于中国船舶重工集团，可为用户提供从产品研发、设计、建造，到维修、改装与绿色拆解全寿命周期服务，也是汇聚了军工、民船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。

2012年4月，孙波任中国船舶重工集团公司副总经理。2014年1月，中国首艘航母、“蛟龙”号建造单位中国船舶重工集团荣获“年度特别奖”。

当时，孙波在领奖时表示：“中国船舶重工集团作为一个央企，始终没有忘记在实现企业发展的同时回馈社会。我们将和其他央企一道继续为社会作出努力，为实现国家富强、民主振兴、人民幸福做出无私的奉献。”

2015年3月，他调任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记，至此次落马。

中国船舶重工集团有限公司是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，主要从事海洋装备产业、动力与机电装备产业、战略新兴产业和生产性现代服务业的研发生产，2017年已连续7年入选世界500强企业，排名第233位，位居全球船舶企业首位。

中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在孙波落马前，中央巡视组曾对中国船舶重工集团公司党组开展了两次巡视，孙波两次都担任巡视整改领导小组副组长。

2015年2月，春节刚过完，中央第九巡视组就进驻中国船舶重工集团公司，开展为期两个月的专项巡视。

2015年6月，巡视组向中国船舶重工集团公司反馈专项巡视情况。巡视组指出，集团党组、纪检组履行“两个责任”有缺失。有的企业和院所的领导和重点岗位人员利用职务便利，在工程建设、物资采购、外协外包等方面为自己和亲友牟取私利。

此外，中国船舶重工还被指“少数领导人员顶风违反中央八项规定精神，个别领导人员违反党的组织纪律。选人用人程序不够规范，个别领导人员带病上岗，一些领导人员长期不交流。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部、国务院国资委等有关部门处理。”

2015年9月，中国船舶重工集团公司党组发布了巡视整改通报。据通报，集团成立了由集团董事长、党组书记胡问鸣任组长，党组副书记、总经理孙波和党组成员、纪检组长刘长虹为副组长，集团公司党组其他领导同志为成员的集团公司巡视整改工作领导小组，并由刘长虹兼任领导小组办公室主任。

通报还称，为解决集团公司党组成员兼任二级单位主要领导问题，党组决定，集团公司总经理、党组副书记孙波不再兼任大连船舶重工集团有限公司董事长职务。

但在一年多后，2016年11月，中国船舶重工集团公司纪检组组长刘长虹被查。也就是说，上述整改领导小组两名副组长都已落马。

2017年2月，十八届中央第十二轮巡视工作发出动员令，首次开展“机动式”巡视，中船重工为4个单位试点之一。

2017年3月6日上午，中央第六巡视组“机动式”巡视中国船舶重工集团公司党组工作动员会召开。会前，时任中央巡视工作领导小组成员杨晓超主持召开见面沟通会，中央巡视工作领导小组办公室负责同志传达了习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神。当时，孙波与胡问鸣参加。

2017年6月，“机动式”巡视反馈指出，中国船舶重工集团公司党组对上次中央巡视发现问题整改不力。此外，巡视组还指出，集团党内政治生活不够严肃，执行民主集中制不到位，有的领导人员没有如实向组织报告个人有关事项；执行干部选拔任用规定不严格，对违规用人、搞“小圈子”问题反映较多等问题。

2个月后，中国船舶重工集团公司党组发布了“机动式”巡视整改通报。据通报称，孙波还是担任巡视整改工作领导小组副组长。

如今，担任了2任巡视整改领导小组副组长的孙波被查了。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，孙波是今年以来，中纪委已经披露被查的第10个副部级官员。在此之前被查的有：陕西省原副省长冯新柱，山东省原副省长季缃绮，江西省原副省长李贻煌，国家能源局原党组成员、副局长王晓林，贵州省委原常委、副省长王晓光，中国华融资产管理股份有限公司党委原书记、董事长赖小民，内蒙古自治区政府原副主席白向群，贵州省原副省长蒲波，财政部原党组副书记、副部长张少春。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）/撰稿 何强 校对 郭利琴

责任编辑：张申