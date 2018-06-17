中国人的故事：父亲的职业让我追随和自豪

原标题：中国人的故事|父亲的职业，让我追随和自豪！

如果有人问：你眼中的父亲是什么样？

有人可能会回答：“考研失败，哭着给爸爸打电话，第二天他就出现在我面前，这就是父亲。”

“父亲，就是在我回家的时候，窝在厨房摆弄各种我爱吃的美食。”

“我眼中的爸爸就是超人，他爱讲故事，无所不能。”

……

而在另一些孩子眼中，父亲的形象总与警帽和制服相伴，因为他们的父亲是“中国警察”。

在父亲节这个特殊的日子里，让我们走进这些“警察父亲”们的故事。

张劼和父亲。视频截图

“过去你以我为荣，今后我永远为你骄傲”

张留成，当了一辈子的警察，立下无数功劳。他的孩子张劼如今也是一名特警，一名“英雄特警”。

2016年，张劼为阻止嫌犯引爆汽油桶，用血肉之躯冲进火海，受伤严重，他从一个帅气的特警变成了一个面部90%都需要植皮的烧伤病人。

如今，张劼前前后后已经做了十九次手术，目前还要进行两个月一次的激光治疗，在漫长而艰难的康复治疗阶段，他从未想过放弃工作。“想的最多的就是如何恢复得更好，以更好的状态，尽快回到自己热爱的工作岗位上。”

后来，张劼终于回到单位，“又回到自己热爱和熟悉的集体当中，再次感受到自己当一名特警的意义和价值。”回到工作岗位的张劼尽最大的努力做一些力所能及的工作。

同为警察的父亲张留成，在张劼住院期间，曾给儿子写了一封信：“当你真的躺在病床上时，我的心情从来没有这么复杂。我什么也做不了，只能眼睁睁看你躺着。求老天爷，让我儿子活下来。”看着儿子咬牙与伤痛做斗争，张留成说，“过去你以我为荣，今后我永远为你骄傲！”

张劼说，不论是过去还是现在，父亲一直是他的骄傲！“无论寒冬，还是盛夏，父亲都每天5点起床坚持游泳训练。单从这一点来说，父亲就很让人钦佩。”对于父亲来说，警察是一项崇高的事业，自己在警察事业上未完成的使命，总想通过自己的儿子去完成。

在张劼从警的这几年里，父亲对他说的最多的话就是：“要对得起头顶的国徽和身上这身警服。踏踏实实做好本职工作，在平凡的岗位上做出不平凡的事业！”

喀伊热·买买提江讲述父亲的故事。视频截图

“我一定会像爸爸一样，为公安事业奉献一生”

买买提江·托乎尼亚孜，一级英模，生前系阿克苏地区公安局副局长。2015年，在阿克苏地区拜城县发生的暴恐案件中为了解救被劫持的牧民英勇牺牲。

那年，他的女儿喀伊热·买买提江已经考入新疆农业大学，爸爸出事以后，成为警察就是喀伊热的愿望，后来，她便转学到新疆警察学院。

“穿上警服，我跟他就是战友。成为警察，他就是我的前辈。”喀伊热·买买提江说，“尽管在我眼中他是一个自私而又不称职的父亲，是一个永远将工作放在第一位的警察，但当他用鲜血写下忠诚的那一刻，我知道他只是在‘家庭’和‘工作’这道单选题中选择了后者，他的选择也让我明白了什么叫人民警察的誓言！以前总是不能理解为什么爸爸总是把工作放在第一位，埋怨他爱工作比爱我多，但是直到自己穿上这身警服的时候我才知道，那是一名警察的信仰，是一名战士的责任。”

“我的父亲，也是我的战友，你的任务我替你完成，你的使命我来替你延续。我将带着你的名字、继承你的遗志，继续奋斗在公安反恐一线。在这里我将用汗水来谱写青春，用血水来诠释警魂，用自己的努力将自己磨砺成一名像您一样的反恐战士！”她说。

徐琼雅讲述父亲的故事。视频截图

“我就是您却又不是您，我是您生命的延续”

他是徐建军。2016年7月7日，徐建军在防汛应急岗上坚守7个昼夜，突发脑溢血，第二天凌晨抢救无效去世。徐建军走了，但是他的警察生命并没有终止。她的女儿徐琼雅选择接过他手中的接力棒，去完成爸爸未竟的使命。

“因为爸爸，我决定做一名警察。从刚开始入职做的整理文件、录档案等基础工作，到现在偶尔的出警、旁听审讯及清点物资，这些都是爸爸曾经做过的事情，所以，我总感觉自己正踏着他曾走过的脚步，一步一步地往前走。”徐琼雅说。

“我的父亲很严格，教了我很多的道理，让我没有那么世俗。我的父亲又很慈爱，冲我生气的时候，只会雷声大雨点小。如果有什么事情不支持，他凶我，我一撒娇，他就依着我。”父亲节快到了，徐琼雅说，她有话想对爸爸说：爸爸，您知道吗？现在的我已经完成了您的心愿，成为了一名光荣的人民警察。穿着和您一样的衣服，做着和您一样的事情。我就是您却又不是您，但是我知道我是您生命的延续。我会好好珍惜当下的幸福与美好，努力工作、好好生活，成为您的骄傲！

父亲的警察使命，接过来，就要做得更好。

张劼、喀伊热·买买提江、徐琼雅，从前他们以父亲为荣，如今父亲以他们为傲。

其实，这样温暖的故事，还有很多。

孙中峰。视频截图

这次回去，就接你放学

2016年7月，南苏丹政府军与反政府武装正在朱巴激烈交火，危险丛生，两位战友不幸牺牲，而此时的孙中峰即将赶赴那里执行新一轮的维和任务。他说：“纵然面对枪林弹雨，肆虐瘟疫，也未曾有过丝毫徘徊。”

面对8岁的儿子的不舍：“爸爸，这次又要去哪？”他也只是说，“我要去保护非洲的小朋友了。”

在国内的时候就聚少离多，从幼儿园到小学，儿子多次想要爸爸接他放学，却一直没能如愿。在维和任务顺利结束后，孙中锋回家的第一件事并不是换衣服，而是马上赶往儿子的学校，接儿子放学。

杜恒达。视频截图

我想给女儿扎起马尾

杜恒达，一名“维和父亲”。

“不陪伴家人可能会后悔一年，但不维和会后悔一辈子！”2016年二月初二这一天，杜恒达出发前往利比里亚执行维和任务，而这一天，正是他女儿的周岁生日。

在维和的时间里，为了寄托对女儿的思念，杜恒达白天执勤站岗，晚上用画笔记录自己在非洲的所见所闻，“你叫我爸爸，我陪你长大。”

在杜恒达看来，“我的父母很伟大，我也想做一个伟大的父亲，把最好的留给女儿。”也许年幼的女儿并不一定能懂爸爸爱的方式，但是这将会是她永生难忘的记忆！

病床上的胡建江。资料图

看到女儿的那一刻，他哭了

成年人，通常情况下全身的血液总量是四千到五千毫升左右，而民警胡建江，在2017年的一次缉毒行动中受伤，流失了身上将近一半的血液。命悬一线的时刻，他想，“我女儿才八岁，平时就很少陪她。我老婆才刚怀了二胎，如果没有我，这个家怎么办？”

就凭着这份愧疚与责任，他心里只有一个念头：我一定要坚持、坚持、坚持……

男儿有泪不轻弹，可是虚弱的他隔着重症监护室的玻璃门，看到女儿在外面哭，他也忍不住哭了起来。

虽然伤残，但他乐观从容，坚持康复治疗，他的顽强和定力让医生也肃然起敬。孩子，你是爸爸坚持的动力！

夏鸿鹏在中国诗词大会上。视频截图

虽然“无胃”但也无畏

2017年6月，民警夏鸿鹏查出患胃癌晚期，做了全胃切除手术，术后体重骤减45斤，只有生病前不到五分之一的进食量。

他说，“我的命不只属于我自己，还属于我的家人、我的女儿，也许还属于我的三只警犬战友。为了他们，我必须坚强地站起来！”

就是在这种情况下，在康复之后，他就兑现了和女儿的约定“先去诗词大会探探路”，参加了中国诗词大会。

“我虽然是‘无胃’人，但我想成为一个真正无畏的人。”无论如何，爸爸的承诺都要去兑现，做女儿眼中最勇敢的爸爸。‘

在执勤中，有车辆发生故障，王政杰为驾驶员们提供帮助。图片来源：中新网

谢谢你，从不埋怨爸爸

大多数父母给孩子的爱是陪伴，但是，高速交警王政杰却只能把缺少的陪伴用另一种方式去“补偿”，儿童节那天，他在岗位上写了一封信，作为送给儿子的节日礼物。

他信里写道，“儿子，谢谢你的理解，在我离家不能陪伴你时，你还是那么爱爸爸，不埋怨爸爸。”由于工作，王政杰陪伴在儿子身边的时间很少，但只要有一点休息时间，他就会陪伴孩子。

在王政杰的儿子眼中，他的老爸是个“英雄”，他说：希望以后和爸爸一样，做个“大英雄”。

中国警察，和平年代牺牲最多、奉献最大的群体之一。

他们在孩子未去过的地方，守护更多孩子的安全。他们在打击犯罪、保护人民的关键时刻，挺身而出、冲锋在前；在重大安保任务面前，不怕疲劳、连续奋战；在平凡工作岗位上，像老黄牛一样辛勤耕耘……他们用辛勤的汗水，乃至宝贵的鲜血和生命，为国家、社会和人民筑起了一道坚不可摧的铜墙铁壁。他们是人民的守护者，他们也是孩子最爱的父亲。

致敬中国警察，致敬所有伟大的父亲，谢谢你们竭尽所有，把最好的给我们！

责任编辑：张申