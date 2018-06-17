台媒:“独派”牵制台经济政策 将葬送民进党政权

原标题：台媒：民进党政权 将被“台独派”葬送

[观察者网综合报道]随着两岸关系降到冰点，今年选举大局对民进党执政的县市不利，对蔡英文能否继续担任党主席也带来了高度的风险。对此，台湾“中时电子报”6月17日发表评论称，民进党内外的“台独派”牵制了蔡英文的所有对外对大陆和岛内的“经济政策”的理性和合理的制定空间，“台独派”将葬送民进党政权。

今年台湾九合一的选举大局对民进党执政的县市不利，对蔡英文能否继续担任党主席也带来了高度的风险。六月中旬，蔡英文在民进党的中常会上强调民进党是个“古意”的政党，忙着做事却没有大声说出来，所以，她要求从政的党员们必须宣扬政绩。与此同时，她也要求要对所谓的“假新闻”有所反应。

对于前一段话，我们感觉似曾相识，好像在哪里听过。原来，在马英九的第二任期期间，由于马的执政绩效不力，房价物价高涨，大学毕业生的薪资却大幅度下滑，人民怨声载道，整个情势对国民党在九合一选举产生了非常不利的影响。

马英九为了巩固他在党内的地位，保住党主席的位置，在2014年9月28日，组成了85人的中央助讲团，由他来担任团长。马英九在动员会中强调：国民党拿出政绩，也许有人就故意扭曲，要常常准备澄清与辩护，免得做半天还被说成是别人的，一定要全力澄清。他也举很多例子说明，民进党执政时没这个成果，国民党才有，不胜枚举，但在什么场合、怎样运用出来，要做得更细致一点，让民众深刻感觉。

原来国民两党的党主席在面对他们施政无能的时候，使用的说词却是如此的相似，但是两者之间也存在两个不相同。其一，马英九用了6年的时间才将他和国民党的支持度消耗殆尽，蔡英文却只用了两年的时间。其二，马英九尊重言论自由，在面对“有人故意扭曲”时，要常常准备澄清与辩护。蔡英文却要推翻言论自由这项基本人权的保障，打算采取手段来对付人民。

两年来，蔡英文的施政绩效为何如此不理想呢？究其因，施政的轴心和优先顺序的设计有明显的偏差。蔡英文没有体认到她之所以获得执政的机会，不在于她的优秀和施政理念获得选民的认同，而是由于选民对国民党的愤怒。选民之所以会对国民党感到愤怒主因还是民生经济问题，特别是财富再分配问题。

事实上，蔡英文整个施政轴心偏离了，优先顺序也以斗争退休军公教人员和国民党为主，斗争这两个团体是为了想要彻底瓦解国民党的再起。但是，蔡英文之所以舍弃已经与大陆形成生命共同体的西进政策改采用不可行的新南向政策，主要的原因还是来自于党内的“独派”。

民进党内外的“台独派”牵制了蔡英文的所有对外对大陆和岛内的“经济政策”的理性和合理的制定空间。一个非理性和不合理的施政轴心当然会将台湾带向衰败，这个衰败的结果却要全民共同承担。面对这项不公义，选民当然会做出要民进党下台的决定。所以，“台独”将会葬送民进党的政权。

责任编辑：张申