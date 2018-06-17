原标题：大陆学者：国民党低迷涣散 但支持者仍有期待

据香港“中评社”6月17日消息，厦门大学台湾研究院教授林劲日前在河南许昌举行的全国台湾研究会2018年学术年会上说，虽然国民党衰弱的颓势乃至于难以整合的状态已是不可避免，但是不可能发生大规模分裂而由其他政治势力取代，不可能走上泡沫化的道路，而其重整过程对台湾政党政治的发展有着极为重要的影响。

林劲分析说，2016年败选后的国民党并没有分裂和溃散，大多数党员和支持者都要求和期待国民党深刻反省和改革，能够重新振作、东山再起。北京联合大学台湾研究院副院长李振广也有类似看法。

我们认同，国民党的发展趋势是分析当前和未来一个时期台湾政治生态的主要观察点之一。分析台湾的政治生态，应对目前的国民党有个基本的评估。总体而言，国民党虽然持续涣散低迷、任由民进党的打压而反抗力道微弱，政党支持度不高，前景普遍不被看好；但显而易见的，国民党没有明显的分裂和溃散，基本盘仍在，多数党员和支持者对国民党还是有所期待，希望国民党能够真正进行深刻的反省和改革，重新赢得选民的信任和支持。

国民党何去何从，今年的九合一选举是一个重要的观察点，目前态势审慎乐观。

责任编辑：张申