省级税务局长亮相：有14省份由原地税局局长担任

原标题：省级税务机构主官亮相：14省份税务局长由原地税局局长担任

6月15日，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。不少地方的合并挂牌相关报道中，已有税务局党政领导陆续亮相。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者不完全统计，在已公开的近20个省份中，14个省份税务局长均由原地税局局长担任。

14个省份税务局长均由原地税局局长担任

6月15日至16日，澎湃新闻检索各地目前已公开的权威信息发现，至少已有北京等10个省份明确披露了新税务机构“双主官”——联合党委书记、局长的具体人选。

例如，国家税务总局北京市税务局联合党委书记、副局长李亚民（原任北京国税局党组书记、局长），国家税务总局北京市税务局联合党委副书记、局长王文杰（原任北京地税局党组书记、局长）；

国家税务总局湖北省税务局联合党委书记、副局长胡立升（原任湖北省国税局党组书记、局长），国家税务总局湖北省税务局联合党委副书记、局长秦守成（原任湖北省地税局党组书记、局长）；

国家税务总局山东省税务局联合党委书记、副局长薛建英（原任山东省国税局党组书记、局长），国家税务总局山东省税务局联合党委副书记、局长王献玲（原任山东省地税局局长、党组书记）；

国家税务总局四川省税务局联合党委书记、副局长刘建国（原任四川省国税局党组书记、局长），国家税务总局四川省税务局联合党委副书记、局长刘晓华（原任四川省地税局局长、党组书记）；

国家税务总局重庆市税务局联合党委书记、副局长李杰（原任重庆市国税局党组书记、局长），联合党委副书记、局长蓝庆华（原任重庆市地方税务局党组书记、局长）。

山西、陕西、吉林、安徽、云南也出现类似的“原国税局局长出任税务局党委书记、原地税局局长出任税务局局长”的情况，总计至少有10个省市区。

另有4个省份暂未公布新组建税务局党政主官的完整配置情况，在有限的资料中，也出现了国税局局长出任新组建税务局党委书记的现象。

例如，国家税务总局浙江省税务局联合党委书记龙岳辉（原任浙江省国家税务局党组书记、局长）、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局党委书记刘培平（原任新疆维吾尔自治区国家税务局党组书记、局长）、国家税务总局湖南省税务局党委书记刘明权（原任湖南省国税局党组书记、局长）、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合党委书记汤志水（原任广西壮族自治区国家税务局党组书记、局长）等。

在黑龙江、甘肃等数个省份，原地税局长任税务局党委书记

“例外”出现在黑龙江、甘肃、辽宁、河南、青海以及天津等地。

其中有，国家税务总局黑龙江省税务局联合党委书记、副局长臧国忠（原任黑龙江省地税局党组书记、局长）、国家税务总局甘肃省税务局联合党委书记包东红（原任甘肃省省地税局党组书记、局长）、国家税务总局辽宁省税务局联合党委书记、副局长张德昌（原任辽宁省地方税务局党组书记、局长）、国家税务总局河南省税务局联合党委书记智勐（原任河南省地方税务局党组书记、局长）、国家税务总局青海省税务局联合党委书记赵念农（原任青海省地方税务局党组书记、局长）、国家税务总局青海省税务局局长谷剑锋（原任青海省国家税务局党组书记、局长）等。

天津方面，国家税务总局天津市税务局联合党委书记、局长牟信勇原任天津市国家税务局党组书记、局长。值得一提的是，天津市财政局长苑广睿此前同时担任着原天津市地方税务局局长。

而在此次国税地税征管体制改革之前，上海市国税局、地税局已实行合署办公，马正文同时担任原上海市国家税务局局长和原上海市地方税务局局长。他现已出任国家税务总局上海市税务局局长。

另外，在河北和江西，新组建的税务局书记、局长均为同一人。国家税务总局河北省税务局联合党委书记、局长卢自强原任河北省国税局局长，而河北省地税局局长于今年2月被免去职务，此后无人接任。国税总局江西省税务局的联合党委书记和局长均由胡立文担任，胡立文原任江西省国税局局长，而江西省地税局局长从2017年年末开始处于空缺状态。

青岛、宁波、大连、厦门、深圳这5个计划单列市方面，其党委书记和局长都由该市原任国税局局长的官员一肩挑。这5个城市的国税局均为正厅级机构，归属国家税务总局垂直管理，但地税局领导并未对应上正厅级别。

责任编辑：张申