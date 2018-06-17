山寨虚假大学低分招生骗取钱财 如何辨别？

原标题：警惕假冒高校网站！坑钱，还会毁了孩子前程！

2018年高考刚刚落幕，紧张的报考即将展开。然而近日不少虚假大学趁机而入，抄袭各地正规高校网站信息以此进行诈骗。不法分子蠢蠢欲动，考生家长一定擦亮眼睛！

假网站复制高校信息诈骗

日前，一个名为“武汉经贸大学”的网站引发网友关注，该网站从网页设计到领导介绍均与“河北经贸大学”高度雷同，被指抄袭多所高校的官网信息。

6月8日，河北省网信办发布通报，介绍称根据网友举报线索，对“武汉经贸大学（域名：whjmd.com）”复刻河北经贸大学官方网站情况进行了调查。经向湖北省教育部门核实，在湖北168所正规高校中，并没有“武汉经贸大学”，该网站属违法网站。依据互联网有关法律规定，河北省网信办对该网站进行了关停。

河北省网信办联合公安、教育等部门进一步调查发现，陷入舆论漩涡的“山寨官网”曾经归属于民办武汉经贸大学，这所学校实际上并非一所高校，而是一个成立于1993年类型属民办的高等教育机构（非学历），主管部门为湖北省教育厅。2016年3月份，经整合组建了现在的武汉光谷职业学院，组建后已撤销民办武汉经贸大学的建制。

原民办武汉经贸大学校长鲁国红表示，“李鬼”网站“武汉经贸大学”和自己的学校完全没有关系，学校也是受害者，因学校撤销后对旧网站域名疏于管理，以致被不法分子盗用。

低分招生骗取钱财

虚假大学主要靠虚假网站，尤其是仿冒真实大学的官方网站主页，以及电话、邮件、短信等各种各样的宣传手段，来蒙骗考生和家长。一些胆大的犯罪分子甚至打着“985”国家重点大学的招牌招生。

他们以牟利为目的，在全国各地以低分招揽学生，在学校创办的网站上面会以假乱真地给学生寄录取通知书，在通知书中让考生在网站上面缴纳学费，如果考生交了学费，有很大可能会被卷款而走。

据了解，从2013年至今，很多被公布出来的虚假学校已难觅行迹，电话不通或换号，网站打不开或者很久没有更新。

如何分辨虚假大学

近年，虚假大学此起彼伏，“李鬼”官网不止一个，在工信部ICP信息备案管理系统内同样未查询到网站和域名备案的情况还有很多，尤其是在高考填报志愿的这段时间，更是泛滥成灾。

如何辨别这些山寨虚假大学呢？

首先，注意看网站域名，国家高校官方网站的域名后缀均为“。edu.cn”，虚假大学则都是用“。com”、“。oip”、“。cn”代替。

其次，虚假大学网站的学校信息、公告往往常年不更新，页面信息及图片多和正规名校雷同。

最后，收到非正规渠道所谓的招生广告时，一定多留个心眼，不要被低分、低学费诱骗，报考前一定上教育部官方网站查询正规高等学校及新批准学校名单。提醒广大考生家长，实在不放心也可直接到学校进行实地考察，千万不要被不法分子蒙蔽，因一时大意毁掉孩子的前程。

责任编辑：张义凌