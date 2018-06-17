公安部长赵克志首赴新疆调研 专程慰问这个家庭

原标题：公安部长的特别关照

日前，赵克志率调研组赴新疆调研反恐维稳工作。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这是他履新国务委员、公安部部长，担任国家反恐怖工作领导小组组长以来，首次前往新疆。

在调研期间，赵克志有一项特别的行程：他专程到南疆慰问了牺牲民警家属。20年前，这位民警在抓捕爆炸案嫌疑人时，被连捅8刀，壮烈牺牲。

看望慰问塔西·热孜克家属

副国级特别慰问的家庭

赵克志对新疆并不陌生，被任命为公安部部长4个月之前，也就是去年7月，时任河北省委书记的他就与省长许勤率党政代表团赴疆学习考察。

当时活动的主题是对口支援，除了召开座谈会，他们还前往巴音郭楞蒙古自治州、新疆建设兵团二师实地走访。

一年之后，再次赴疆的赵克志足迹更为宽广。6月11日-15日，调研组不但走访位于北疆的乌鲁木齐基层派出所，更将重点放在南疆——和田、喀什、克州、生产建设兵团第十四师。

其中，赵克志还深入位于我国最西陲的克州吉根边防派出所，考察边境人员和车辆通关情况。官方报道称，他关切地询问了公安边防官兵、公安民警和护边员的工作、生活情况。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在此次以反恐维稳为主题的调研活动中，赵克志有一站特别活动——在喀什地区莎车县，他专程前往革命烈士、原莎车县公安局民警塔西·热孜克同志家中，看望慰问家属，并叮嘱照顾好烈士家属生活。

塔西·热孜克

公开资料显示，塔西·热孜克已经牺牲整整20年。1998年11月2日，他在带领民警抓捕犯罪嫌疑人时，不幸被连捅8刀，壮烈牺牲。

出生于1966年8月的塔西19岁便参加公安工作，24岁时被任命为莎车县依盖尔其镇派出所所长，曾11次获得“先进个人”、“优秀共产党员”、“民族团结进步先进个人”等荣誉。

1998年11月1日凌晨3时许，镇派出所发生爆炸案，正在镇政府值班的塔西以最快的速度赶到现场。经紧张工作，案发24小时后，专案组锁定了当地居民麦某。塔西主动请缨，带领抓捕组前往麦某家。

麦某家房屋错综复杂，其他侦察员只得分头搜查。就当塔西询问麦某的母亲时，躲在暗处的麦某狗急跳墙，突然窜出，持尖刀猛刺塔西背后。忍着剧痛，塔西一把抱住麦某，不但避免了战友受伤，还为抓捕争取了时间。

然而，就在此时，丧心病狂的麦某在塔西的前胸又是一顿狂刺。当麦某被其他侦察员制服后，已经满身满脸都是血的塔西，还不忘声音微弱地提醒“枪，我的枪……”说完这最后一句话，他便永远闭上了眼睛。

次年，塔西被公安部追授予“全国公安系统二级英雄模范称号”，被新疆民政部门批准为“革命烈士”。

英烈女儿接过父亲的班

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，塔西牺牲8年后，他的女儿受北京市公安局邀请，到天安门广场度过了2006年的儿童节。除了观看升旗仪式，她还与母亲参观了毛主席纪念堂、天安门城楼。

报道显示，塔西牺牲时，他的女儿古丽娜扎尔·塔西年仅4岁。为了参加活动，她和妈妈古丽巴哈•尤利瓦斯，辗转乌鲁木齐到北京，用了近四天的时间。

“我的爸爸可忙了，我从小就在爸爸的派出所里长大。”古丽娜扎尔说，其实在她童年依稀的记忆中，爸爸就是家里摆放的相框中的样子，一身警服，满脸威严。

因为自己当时年龄太小，致使她对父亲的印象已经模糊不清。虽然如此，她还是立志以父亲为榜样，发奋读书，除了照顾好妈妈，还要在长大后从警，“我爸爸是一名刑警，我的理想也是当一名刑警。”

小古丽娜扎尔后来圆梦了吗？长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，5年之后的一篇报道给出答案。

2011年5月，公安部“公安文化基层行”文艺小分队一行35人前往喀什慰问演出，向喀什广大民警致以亲切的慰问。

报道称，时任公安部宣传局副局长的杨锦、与时任新疆自治区公安厅政治部副主任的樊戈安慰问了公安部二级英模、革命烈士、莎车县公安局民警塔西·热孜克的女儿古丽娜扎尔·塔西。

由此可以证明，从小立志当警察的小古丽娜扎尔终于圆梦，烈士塔西的遗志得到继承。

数据显示，在长期的反恐怖、反分裂斗争实践中，在生与死、血与火的严峻考验中，新疆广大公安民警义无反顾、舍生忘死，近20年来先后有400多名公安民警因公牺牲。

诚如那句动人心弦的语句所言：哪有什么岁月静好，不过有人替你负重前行！

责任编辑：张申