吉林省长进京 一天连见5位部长

原标题：省长进京，一天连见5位部长

一天内会见5位国家部委”一把手“，省长很忙！

15日，吉林省长景俊海就在北京与科技部部长王志刚、工信部部长苗圩、财政部部长刘昆、国家统计局局长宁吉喆以及国家烟草专卖局局长凌成兴分别举行会谈。

吉林省政府与工信部举行工作会谈。来源：吉林发布

”希望科技部一如既往关心和帮助吉林，推动科技创新，支持国家重点实验室建设，加强与吉林在人才培养、项目建设、平台开发等方面合作。“景俊海在与每位部长的会谈中都聚焦同一主题——希望国家部委在相关领域给予吉林省更大的支持。

部长们的表态也都十分积极，苗圩表示，将全力支持吉林改造提升传统产业、培育战略性新兴产业，扶持发展新能源汽车产业，促进经济转型升级。

刘昆与宁吉喆则将加大在社会保障、现代农业建设、东辽河污染治理以及宏观经济指导、统计制度改革等方面对吉林的支持力度。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近期景俊海的公开活动也都离不开这些话题。

就在会见部长的前一天，景俊海主持召开通用航空产业发展座谈会，强调要把发展通用航空产业作为推动高质量发展的优先选择，作为促进军民深度融合发展的首选方向，作为建设“中国制造2025”示范基地的重要内容，统筹谋划，综合推进。

作为农业大省，深化农业农村改革是吉林的一项重点任务。13日，吉林省农业农村新技术新模式推广交流座谈会在长春召开，景俊海指出，要以新技术引领新农业，用新模式促进新发展，让新技术、新模式落实在农业农村技术进步改善上、落实在农民收入增长上。

上个月，景俊海还主持了两场重量级企业对接会。

第一场，腾讯、华为、浪潮集团、科大讯飞等科技企业负责人先后发言，交流工作经验，探讨发展趋势，为“数字吉林”建设建言献策。景俊海诚意满满，表示要开放公开脱敏脱密数据，为数字经济发展提供创业环境、政策支持和人才保障，并欢迎广大企业到吉林投资创业，积极承担“数字吉林”建设项目，共同发展数字经济，携手走出吉林振兴发展新路。

第二场，203家上市公司的283位企业家汇聚长春，签约额高达70.4亿元，涉及汽车零部件、光电信息、化工、医药、农产品加工、环保等领域。景俊海与企业家们秉烛夜谈，强调将深化“放管服”改革和“只跑一次”改革，出台有利于企业创新创业、做大做强的政策措施，优化营商环境，让企业发展壮大之梦在吉林实现。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，今年以来，吉林省共举办了28场各类的招商活动，每一场景俊海都亲自参加与企业交流。他坦言，”企业来了就有平台，有了平台就有了资本的聚集、人才的聚集。人才不是拿钱买来的，人才最关注的是有没有事业平台，人是为干事业活着而奋斗的。“

在新一轮东北振兴的关键时期，吉林正处于新旧动能转换之际，高起点、高质量项目的重要性不言而喻。同时，吉林自然资源丰富，化工、汽车、冶金等产业基础雄厚，创新发展潜力巨大，还是“一带一路”向北开放的沿边通海重要窗口。

更重要的是，吉林扩大开放、主动出击的诚意已深入人心，正如景俊海所言，“现在的吉林人气越来越旺，这个‘旺’的原因就在于吉林想要发展。有决心、有信心、有办法，有政策。”

责任编辑：张申