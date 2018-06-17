洪秀柱到访西藏：一同为实现中国梦作出应有贡献

原标题：国民党前主席洪秀柱到访西藏：希望为实现中国梦作出贡献
据6月16日西藏新闻联播消息，西藏自治区党委书记吴英杰于15日在拉萨与中国国民党前主席洪秀柱一行座谈。座谈会上，吴英杰表达了对洪秀柱的欢迎，并介绍了西藏经济社会发展情况，特别是党的十八大以来，西藏自治区党委、政府团结带领全区各族干部群众，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，开创了各项工作新局面。
洪秀柱对西藏经济社会发展取得的显著成绩表示由衷钦佩。她说，西藏是世界的屋脊、人间的仙境。在中国共产党的坚强领导、特殊关心下，在全国人民的大力支持、无私援助下，西藏的发展变化天翻地覆，各族人民过上了安居乐业的幸福生活。希望加大两地交流合作力度，一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。
据此前媒体消息，洪秀柱此次访问大陆是9日启程的，主要为出席在云南举办的“云台会”。在启程前洪秀柱于台湾机场接受采访时就表示，这次“云台会”以“共享‘一带一路’机遇，深化云台融合发展，推进辐射中心建设”为主题，台湾应把握机遇。
在吴英杰与洪秀柱的讲话中，都提到了一个共同的希望——加强两地交流合作。吴英杰说，希望更多台湾同胞来西藏观光旅游、投资兴业，加强交往交流、开展务实合作、实现互利共赢。洪秀柱说，希望加大两地交流合作力度，一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。
此次洪秀柱在拉萨的公开表态，希望“一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献”，沿袭了她一贯的政治主张。她也曾公开表态，“大陆现在很多建设，包含‘一带一路’等机会，我们可以共同参与，对台湾来讲，也不会被边缘化。”
其实，洪秀柱此番表态并不仅是停留在口头，此次她带领的参观团由35人组成，其中除了前党务干部外，还有不少中、小企业主。足见洪秀柱希望这些中、小企业主们能在台湾地域与大陆的贸易中，发挥积极作用。
来源：中国西藏网
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