洪秀柱到访西藏：一同为实现中国梦作出应有贡献

原标题：国民党前主席洪秀柱到访西藏：希望为实现中国梦作出贡献

据6月16日西藏新闻联播消息，西藏自治区党委书记吴英杰于15日在拉萨与中国国民党前主席洪秀柱一行座谈。座谈会上，吴英杰表达了对洪秀柱的欢迎，并介绍了西藏经济社会发展情况，特别是党的十八大以来，西藏自治区党委、政府团结带领全区各族干部群众，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，开创了各项工作新局面。

洪秀柱对西藏经济社会发展取得的显著成绩表示由衷钦佩。她说，西藏是世界的屋脊、人间的仙境。在中国共产党的坚强领导、特殊关心下，在全国人民的大力支持、无私援助下，西藏的发展变化天翻地覆，各族人民过上了安居乐业的幸福生活。希望加大两地交流合作力度，一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

6月15日下午，西藏自治区党委书记吴英杰在拉萨与中国国民党前主席洪秀柱一行座谈。 西藏日报 图

据此前媒体消息，洪秀柱此次访问大陆是9日启程的，主要为出席在云南举办的“云台会”。在启程前洪秀柱于台湾机场接受采访时就表示，这次“云台会”以“共享‘一带一路’机遇，深化云台融合发展，推进辐射中心建设”为主题，台湾应把握机遇。

在吴英杰与洪秀柱的讲话中，都提到了一个共同的希望——加强两地交流合作。吴英杰说，希望更多台湾同胞来西藏观光旅游、投资兴业，加强交往交流、开展务实合作、实现互利共赢。洪秀柱说，希望加大两地交流合作力度，一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

此次洪秀柱在拉萨的公开表态，希望“一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献”，沿袭了她一贯的政治主张。她也曾公开表态，“大陆现在很多建设，包含‘一带一路’等机会，我们可以共同参与，对台湾来讲，也不会被边缘化。”

其实，洪秀柱此番表态并不仅是停留在口头，此次她带领的参观团由35人组成，其中除了前党务干部外，还有不少中、小企业主。足见洪秀柱希望这些中、小企业主们能在台湾地域与大陆的贸易中，发挥积极作用。

来源：中国西藏网

责任编辑：张申