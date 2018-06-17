中央气象台：端午假期华北东北仍多雷雨

原标题：中央气象台：端午假期 华北东北仍多雷雨
央视网消息：端午假期第二天，来关注天气。中央气象台预计，今明两天，华北中北部、东北地区和内蒙古东部等地仍多雷雨天气，强降雨将影响川陕豫湘等地，气象部门提醒，假期出行，提前做好防雷防雨准备。
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