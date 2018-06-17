中船重工总经理孙波被查 该企业承担航母生产任务

原标题：中船重工总经理孙波被查，5天前调研曾谈反腐

昨日晚，中央纪委国家监委网站发布消息：中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法接受调查。

知道君（xjb-jingshier）发现，生于1961年的孙波，在大连学习、工作了30多年。

1982年8月，孙波从大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，曾任大连造船新厂造船技术所科长，副所长；经营处处长、副总工程师、副厂长；大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理；大连造船重工有限责任公司董事、总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理。

2007年7月，孙波获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

2009年12月，孙波任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长。2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理。

2015年3月，孙波任中国船舶重工集团公司总经理、党组副书记。

孙波被查消息宣布5天前，他还曾到中船重工物资贸易集团公司调研。

据媒体报道，孙波一行参观了船舶产业链数字化服务制造平台中心，听取了工作汇报，与领导班子成员和相关部门负责人座谈交流。孙波在调研时说，大宗物资集中采购是集团公司降本增效的有效措施，也是中央和国资委新常态下反腐败工作的具体落实。要继续深耕细作，不断取得新成效。

中船重工是我国海军装备科研生产的主体力量，刷新世界深潜纪录的“蛟龙号”潜水器就是由该公司研制的。

据中船重工官网介绍，中国船舶重工集团有限公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，2017年已连续7年入选世界500强企业，排名第233位，位居全球船舶企业首位，总资产4400亿元，员工17万人。

中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务；作为我国船舶行业的主导力量，拥有我国最具竞争优势的造修船基地，能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约，设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船、工程船舶及海洋工程装备等。

中船重工拥有较强的大型成套设备和高科技产业的开发制造能力，自主开发生产了上百种非船舶产品，研制的“蛟龙号”深海载人潜水器成功下潜7062米，刷新了世界同类作业型载人潜水器下潜深度纪录；承接了三峡升船机、港珠澳大桥等国家一批重点工程。

记者 沙雪良

责任编辑：张义凌