原标题：汪洋对乌干达进行正式友好访问

央视网消息（新闻联播）：应乌干达政府邀请，全国政协主席汪洋13日至16日对乌干达进行正式友好访问，分别会见总统穆塞韦尼、议长卡达加、副总统塞坎迪，并同鲁贡达总理举行会谈。

会见穆塞韦尼时，汪洋转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，习主席和总统阁下多次会面并互致信函，为两国关系未来发展指明了方向。欢迎总统阁下出席今年9月召开的中非合作论坛北京峰会。我作为中国全国政协主席首访乌干达，是为了落实两国元首的重要共识，促进中乌关系深入发展。汪洋表示，当前，中国人民在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下为“两个一百年”目标不懈奋斗。乌方正致力于实现“2040年远景规划”。中乌应加强发展战略对接，在中非合作论坛和“一带一路”框架下展开全面合作。中非是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中方坚定支持包括乌在内的非洲各国探索符合本国国情的发展道路。

穆塞韦尼请汪洋转达对习主席的亲切问候和良好祝愿。他表示，习主席提出中非“十大合作计划”，为乌实现国家转型和中长期发展提供了新机遇。我期待同习主席在北京峰会上共同规划非中关系美好未来。会见后，汪洋与穆塞韦尼共同为中交建公司承建的乌干达首条国家高速公路通车剪彩。

同鲁贡达会谈时，汪洋表示，中乌高层交往频繁，政治互信不断增强，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，中方乐见乌方在地区事务中发挥重要作用。中乌各领域务实合作势头强劲，在投资和基础设施建设方面亮点不断。下一步双方应深化在机场、公路、工业园区建设和农业等领域的合作，引领两国关系向更宽领域和更高水平发展。

鲁贡达表示，乌在同中方合作中获益良多，愿继续借鉴中国发展经验，加快经济转型和社会发展。

会见卡达加和塞坎迪时，汪洋表示，中国全国政协愿同乌议会建立长期联系，密切参政议政经验交流，鼓励双方民间和地方开展友好往来，增进两国人民友谊。汪洋还同乌“抵运”总书记卢蒙巴就加强在减贫领域的合作进行了深入交流。

访问期间，汪洋看望慰问了中国援乌医疗队，参观辽沈工业园和乌国家通信骨干网运行维护中心合作项目，并出席第二届乌干达龙舟赛开幕式。

夏宝龙参加上述活动。

责任编辑：张义凌