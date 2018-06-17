西南林大校长潜逃被抓后 快速“空降”继任者

原标题：校长潜逃被抓后，快速“空降”继任者

西南林业大学原校长蒋兆岗潜逃被抓半月后，新任校长已到任。

16日下午，西南林业大学在第一图书馆大报告厅召开全校干部大会，宣布云南省委关于西南林业大学党委副书记、校长的任职决定。云南省委组织部常务副部长李兴华宣读了省委关于郭辉军任西南林业大学党委副书记、校长的决定。

5月11日，云南省公安厅发布A级通缉令，西南林业大学党委副书记、校长蒋兆岗潜逃被通缉。5月30日，中纪委发布消息称，在中央追逃办协调指导下，云南省追逃办经多方努力将潜逃人员蒋兆岗抓获。

6月7日，云南省委组织部发布一批干部任前公示，云南省林业厅副厅长（正厅级）、党组成员郭辉军，拟任西南林业大学党委副书记、校长。此次任命意味着，郭辉军已通过任前公示并顺利到岗。

在全校干部大会上，郭辉军表示坚决拥护和服从省委的决定，将严守规矩、虚心学习、团结协作、师生为本、勤奋工作、廉洁自律。他指出，西林正处于加快发展、特色发展、内涵发展、跨越发展的关键时期，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在省委省政府正确领导下和省委高校工委省教育厅指导支持下，改革创新、克难奋进，与广大师生一起共同创造学校更加辉煌灿烂的美好明天。

该校党委书记吴松表示，学校坚决服从省委的决定，感谢省委、省委组织部、省委高校工委对学校班子建设和改革发展的高度重视，全校师生要把思想和行动统一到省委决定上来。学校领导班子要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，一起加强学习、一起担当作为、一起廉洁自律，同心同德、同向同行、同舟共济、同甘共苦，共同开创学校和谐发展、特色发展、跨越发展的崭新局面。

此次担任“空降”西南林业大学的郭辉军，出生于1963年1月，是地理学学士、植物学硕士、经济学博士。他曾长期在中国科学院昆明植物所做研究工作。

2003年5月由中国科学院西双版纳热带植物园副园长调任云南省林业厅党组成员、副厅长。2012年12月，他担任全省“森林云南”建设产业督导协调组组长，并明确为正厅级。2016年9月，他再次担任云南省林业厅副厅长至今。

按照惯例，各高校将在6月份举行2018届毕业生毕业典礼，届时校长将出席致辞并为毕业生拨流苏。

责任编辑：张义凌