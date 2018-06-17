西藏新晋1名常委 职务非同寻常

原标题：西藏新晋1常委，职务非同寻常

据《西藏日报》6月15日报道：14日上午，区党委理论学习中心组召开学习会，自治区党委书记吴英杰主持学习会并讲话。区党委常务副书记、自治区政协党组书记丁业现，自治区党委常委曾万明出席；区党委副书记、自治区常务副主席庄严，自治区党委常委罗布顿珠、王拥军、姜杰、边巴扎西、何文浩、白玛旺堆、刘江作了交流发言。

（资料图）

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是刘江首次以西藏自治区党委常委的身份亮相公开报道。此前，他任西藏自治区政府副主席、区党委政法委副书记、区公安厅厅长。

6月16日，他再次以区党委常委、自治区副主席的身份，出席以“生命至上、安全发展”为主题的“安全生产月”咨询日宣传活动并讲话。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在此之前，31个省级公安厅厅长除了北京外，都由省级政府副职兼任。譬如，新疆维吾尔自治区公安厅厅长由自治区政府副主席王明山兼任。北京市公安局局长由公安部党委副书记、分管日常工作的副部长王小洪兼任。

此次刘江晋升为省级常委，他也是31个省市区中，唯一一个由省级常委兼任省公安厅厅长的。

刘江出生于1967年6月，四川渠县人，副总警监，其仕途在西藏一地。1986年参加工作后，他进入西藏自治区机要训练队学习。1年后，他转入西藏自治区党委办公厅，在此任职了16年。

2003年后，刘江先后任职林芝地委、拉萨市委，2009年开始任职于西藏自治区公安厅，2013年开始担任厅长。2016年3月，他升任自治区政府副主席，晋升副部级，同时兼任区党委政法委副书记一职至今。

“政事儿”注意到，在此之前，有省委常委兼任省委政法委书记、省公安厅厅长的情况。但他们或已卸任省公安厅厅长、只兼任省委政法委书记，或已调离该省赴京任职。

譬如，原任浙江省委常委、政法委书记、省公安厅厅长徐加爱于去年9月调任中央纪委驻中国人民银行纪检组组长，中国人民银行党委委员；原任江苏省委常委、政法委书记、省公安厅厅长王立科，于去年9月卸任省公安厅厅长一职。

刘江简历

刘江，男，汉族，1967年6月生，四川渠县人，1991年6月加入中国共产党，1986年3月参加工作，在职研究生学历，副总警监。

1986.03--1987.02 西藏自治区机要训练队学习

1987.02--1991.01 西藏自治区党委办公厅机要局办事员

1991.01--1992.05 西藏自治区党委办公厅机要局科员

1992.05--1994.07 西藏自治区党委办公厅机要局译电科副科长

1994.07--1996.07 西藏自治区党委办公厅秘书处主任科员

1996.07--1997.09 西藏自治区党委办公厅秘书处会务室主任（1994.09--1997.06北京电子科技学院管理与秘书专业函授学习）

1997.09--1999.10 西藏自治区党委办公厅办公室副主任

1999.10--2003.04 西藏自治区党委办公厅秘书处副处长

2003.04--2003.12 西藏自治区党委办公厅秘书处调研员（2001.12--2003.12挂职任西藏自治区比如县委副书记）

2003.12--2007.04 西藏自治区林芝地委秘书长、地直机关工委书记

2007.04--2009.01 西藏自治区林芝地委委员、政法委书记，地区公安处党委书记（2006.09--2008.07四川省工商管理学院工商管理专业学习）

2009.01--2009.10 西藏自治区拉萨市委常委、政法委书记，市公安局党委书记

2009.10--2011.01 西藏自治区公安厅党委委员，拉萨市委常委、政法委书记，市公安局党委书记

2011.01--2012.01 西藏自治区公安厅党委副书记，拉萨市委副书记、政法委书记，市公安局党委书记

2012.01--2012.10 西藏自治区公安厅党委副书记、常务副厅长（正厅级）

2012.10--2013.06 西藏自治区那曲地委副书记、行署专员

2013.06--2013.07 西藏自治区公安厅党委书记、常务副厅长

2013.07--2014.02 西藏自治区公安厅党委书记、厅长

2014.02--2016.03 西藏自治区公安厅党委书记、厅长、督察长

2016.03--2016.11 西藏自治区政府副主席，区党委政法委副书记，区公安厅党委书记、厅长、督察长

2016.11--2018.06 西藏自治区政府副主席，区党委政法委副书记，区互联网党工委副书记，区公安厅党委书记、厅长、督察长

现任西藏自治区党委常委，区政府副主席，区党委政法委副书记，区互联网党工委副书记，区公安厅党委书记、厅长、督察长

责任编辑：张义凌