中企或参与格陵兰机场建设急坏丹麦:美国会不高兴

原标题：中企或参与格陵兰机场建设 急坏丹麦政府：美国会不高兴

[观察者网综合报道]

中国或参与丹麦王国自治区格陵兰岛上的机场建设，这让丹麦政府很担心：此举会让其亲密盟友美国感到不快。

据俄罗斯卫星通讯社6月17日报道，专家还认为，丹麦担心中国对其自治区格陵兰的影响力日益扩大，而通过这一区域就可进入北极。

中企入围项目招标，与丹麦竞争

据外媒报道，丹麦政府与格陵兰总理周三（13日）同意对前者参与岛上三大机场建设的可能性展开研究。丹麦总理官邸发表声明指出，据政府评估，机场建设规模取决于融资和外部合作者的选择时，将会有外交和安全政策方面的问题。

据澎湃新闻早前援引路透社消息报道，格陵兰国有卡拉利特机场公司在一份声明中表示，中交建集团已经与其他五家公司一起入围项目招标。这五家公司来自荷兰、加拿大、冰岛和丹麦。

但在声明发布后，一名丹麦高官接受路透社匿名采访表示，“我们感到十分忧虑，中国在格陵兰并没有什么商业活动。丹麦是美国的亲密盟友，因此必须顾及此事对美国方面的影响。”

对美国意义非凡

据报道，格陵兰是丹麦王国的一个自治地区。但丹麦与美国之间于1951年缔结的一项防卫条约，使得美国军队在格陵兰享有几乎不受限制的权利。

美国在格陵兰岛设有一个名叫图勒（Thule）的永久性空军基地。它是人类在地球上设立的最靠近北极的永久军事设施，深入北极圈1200公里。军事基地中安装有一个先进的雷达站，是美国弹道导弹早期预警系统的一部分。

对美国军队来说，格陵兰岛的战略地位不言而喻。这个世界最大岛屿是连接北美和欧洲的最短航线的必经之地。

格陵兰首都努克和丹麦首都哥本哈根之间的距离，比努克和纽约的还要远。

据俄罗斯卫星通讯社报道，其实，丹麦曾有过制约中国积极性的例子。2016年，中国差点就一丹麦海上基地达成购买协议。但在最后一刻，丹麦紧急召回项目销售建议。

该港口曾是美国的海上基地，目前已被重启作为北约驻北极战略区。但格陵兰方面认为，总体来说，美国在岛上的活动将造成严重环境问题。这一矛盾引发了丹麦和格陵兰之间的信任危机。

俄罗斯科学院欧洲所专家瓦列里•茹拉维利在采访中指出，“有关政府不希望因中国在岛上活动增加而引发美国不满的忧虑也是可以理解的。”

专家称，格陵兰对美国来说战略意义重大。美国空军在当地设有弹道导弹跟踪中心，并在不久前对这些中心进行了现代化升级。显而易见，中国建设机场时，岛上将出现中国劳动力、设备和导航系统。所以，中国对格陵兰经济的积极开发，将给美国在岛上的军事设施带来潜在挑战。

中国影响力上升，减少对丹麦的依赖

据报道，观察家们认为，格陵兰或于2021年从丹麦分离出去，那么丹麦将不再是北极国家。而中国则可借助于目前在格陵兰的影响力，增加己方“重量”，并在北极问题上获得额外支持。

瓦列里•茹拉维利在接受卫星通讯社采访时指出：“丹麦因格陵兰而成为北极理事会成员国。最近一些年里，中国在格陵兰获得不少股本，其中就包括铀矿开采。中国在岛上影响力上升，也相应地减少了格陵兰对丹麦的依赖。”

专家称，“丹麦因此感受到了威胁——如果中国积极参与机场建设，格陵兰或将加快独立步伐。因此，丹麦政府希望限制中国参与格陵兰机场建设。”

责任编辑：刘德宾 SN222