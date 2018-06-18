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重庆晨报：直辖21周年 祝福一路雄起的重庆

重庆晨报：直辖21周年 祝福一路雄起的重庆
2018年06月18日 00:25 重庆晨报
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　　原标题：直辖21周年，一路雄起的重庆，我们祝福你！

　　今天，是个特别的日子

　　1997.6.18

　　重庆直辖市正式挂牌成立

　　从此这座老城迎来新生

　　踏上了一段全新的旅途

　　那一年那一天

　　空气中除了飘着麻辣的火锅香

　　还处处弥漫着按捺不住的喜悦

　　你还记得吗？

　　请把手机倒过来

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　　摄影师 张栗钒（微博@栗子ZERO；微信：YwanForever）

　　摄影师·蒋伟

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·李东轩

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

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　　摄影师 张栗钒（微博@栗子ZERO；微信：YwanForever）

　　摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）

　　摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）

　　摄影师·蒋伟

　　摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

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　　摄影师·蒋伟

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·邓波（微信ID：65710329）

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·廖彬彬

　　摄影师·姚显荣

　　摄影师·姚显荣

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　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　摄影师·杨智

　　摄影师·杨智

　　摄影师·杨智

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·杨大川（微博@杨大川）

　　摄影师·邓波（微信ID：65710329）

　　摄影师·廖彬彬

　　“没有哪的人比重庆人

　　更热爱自己的城市。”

　　因为我们早已习惯了重麻重辣

　　吃不惯寡淡酸甜

　　早已习惯了上下左右

　　不问南北西东

　　我们重庆娃

　　不是一般的辣！

　　摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）

　　曾经跨过山川湖海

　　也穿过人潮人海

　　走过无数诗与远方后

　　发现最爱的，仍是重庆！

　　摄影师·廖彬彬

　　致敬与感谢 

　　最后特别感谢本文摄影师：

　　张坤琨、廖彬彬、姚显荣、杨大川、蒋伟、邓波、汤行、张栗钒、李东轩、杨智（排名不分先后）。

　　是你们用影像理解了世界，以镜头记录了时光变迁！你们的每一张照片，都是时光的标本，为我们展示了重庆不同时段、不同角度的美，山城因你们而更美。同时也欢迎广大摄影爱好者来稿，让我们一起宣传重庆之美。

　　行千里，致广大

　　直辖21周年，重庆正青春！

　　今天，在这里

　　祝福我们的家乡一路雄起！

　　相信我们的山城会越来越好！

　　摄影师·张坤琨（@摄影师张坤琨）

　　部分资料来源《重庆直辖纪念画册》

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　　本期值班编辑 周宝琴 刘洲

　　商务合作 袁先生 18696709491

责任编辑：刘德宾 SN222

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