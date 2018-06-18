重庆晨报：直辖21周年 祝福一路雄起的重庆

原标题：直辖21周年，一路雄起的重庆，我们祝福你！
今天，是个特别的日子
1997.6.18
重庆直辖市正式挂牌成立
从此这座老城迎来新生
踏上了一段全新的旅途
那一年那一天
空气中除了飘着麻辣的火锅香
还处处弥漫着按捺不住的喜悦
你还记得吗？
请把手机倒过来
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摄影师 张栗钒（微博@栗子ZERO；微信：YwanForever）
摄影师·蒋伟
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·李东轩
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
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摄影师 张栗钒（微博@栗子ZERO；微信：YwanForever）
摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）
摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）
摄影师·蒋伟
摄影师·汤行 （微博@重庆乔巴）
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
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摄影师·蒋伟
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·邓波（微信ID：65710329）
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·廖彬彬
摄影师·姚显荣
摄影师·姚显荣
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摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
摄影师·杨智
摄影师·杨智
摄影师·杨智
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·杨大川（微博@杨大川）
摄影师·邓波（微信ID：65710329）
摄影师·廖彬彬
“没有哪的人比重庆人
更热爱自己的城市。”
因为我们早已习惯了重麻重辣
吃不惯寡淡酸甜
早已习惯了上下左右
不问南北西东
我们重庆娃
不是一般的辣！
摄影师·张坤琨（微博@摄影师张坤琨）
曾经跨过山川湖海
也穿过人潮人海
走过无数诗与远方后
发现最爱的，仍是重庆！
摄影师·廖彬彬
致敬与感谢
最后特别感谢本文摄影师：
张坤琨、廖彬彬、姚显荣、杨大川、蒋伟、邓波、汤行、张栗钒、李东轩、杨智（排名不分先后）。
是你们用影像理解了世界，以镜头记录了时光变迁！你们的每一张照片，都是时光的标本，为我们展示了重庆不同时段、不同角度的美，山城因你们而更美。同时也欢迎广大摄影爱好者来稿，让我们一起宣传重庆之美。
行千里，致广大
直辖21周年，重庆正青春！
今天，在这里
祝福我们的家乡一路雄起！
相信我们的山城会越来越好！
摄影师·张坤琨（@摄影师张坤琨）
部分资料来源《重庆直辖纪念画册》
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