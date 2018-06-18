北京小学入学登记结束现场审核户口房产

原标题：小学入学登记结束现场审核户口房产

新京报讯 （记者沙璐）根据市教委统一规定，6月16日至6月17日为小学审核入学相关材料时间。学校将现场审核学生及家长的户口、房产等情况，再进行下一步的录取工作。根据时间安排，昨日各区小学入学登记结束，登记先后顺序与录取顺序无关。

东城及西城多所小学均表示，如果本校学位不足而无法接收入学的，由区教育行政部门在相邻学校或学区派位入学。

实际居住地须在学校划片范围内才可报名

今年北京市继续坚持免试就近入学。记者通过各区学校的招生简章了解到，各小学报名的人群主要为在学校划片范围内的家长，即孩子实际居住地址在这所学校招生范围内，才能按照学校要求前往报名。

在审核入学资质时，市教委强调，区教委要联合相关部门共同审核入学资格。特别是对本市户籍无房家庭、合法稳定工作、实际居住等条件的审核，重点对过道房、车库房、空挂户等情况进行核查，凡不符合实际居住等条件的，均不得作为入学资格条件。

据悉，现场登记学校主要审核户口、房产证（或租房材料）等信息，不过，一些家长为保险起见，将可能用到的资料均带在身上。

单位集体户籍适龄儿童不需到校登记

据悉，报名现场学校并不会当场告知家长是否录取，一般会告知时间段电话通知。同时，多所学校明确，对未在规定时间内到校登记的适龄儿童，学校不保留本校学位，相关信息登记后由学校将有关信息、资料上报区教委行政部门审核，审核通过后，由学校负责办理登记入学手续，并通知法定监护人。

部分区非京籍参加幼升小也可以进行现场报名审核。如在海淀区，符合入学条件的非京籍适龄儿童家长携带信息采集表、全家户口簿等原件及复印件，在指定时间至指定地点即可进行入学报名，具体以小学招生简章上要求为准。

此外，西城区教委还表示，通过西城区教育考试中心审核的单位集体户籍适龄儿童、按本市户籍对待（工作居住证、父母一方、博士后子女、台胞子女、随军家属、华侨子女等）适龄儿童及通过街道办事处“五证”审核并取得就读批准书的非本市户籍适龄儿童，将以全区派位方式入学，不需要到校登记。

■ 现场

部分学校面试考背古诗

记者注意到，现场登记的同时，一些学校还会对学生进行面试，不过面试的内容稍有不同。比如，一位想让孩子就读海淀区实验二小的家长介绍，老师会问孩子姓名、年龄、爱好等。另一位孩子准备就读朝阳区学校的家长介绍，现场老师会考数学、背古诗，还让拍球、跳绳等，有的老师还会带着参观校园。

现场登记后，不少家长表示，学校通知7月初来学校签录取确认，一些学校还建议家长7月15日前不要带孩子离京。

审核资质半小时结束

据悉，为了方便家长审核，学校在门口提前摆好凳子，家长进门先领编号，之后进入大厅等候区等待审核，审核后会对小孩有个简单面试。

带着孩子走出首都师范大学附属朝阳实验小学的白女士告诉记者，学校审核资料时间比较快，看了预约单、入学信息表、户口本、房产证等。审核之后老师单独对小孩进行了面试。她预约的是早上8点审核，她不到8点到的学校门口，排到第3号，半个小时程序就走完了。7月2日，白女士会再来学校量校服。

记者向多位朝阳区家长了解到，自己都是按预约时间来校登记，现场大多有保安和警察维持秩序，比较有序。

不过，也不是所有家长都如此顺利。一位早上在西城区黄城根小学排在第一位的爸爸吐槽，自己昨天夜里8点就过来了，排了一宿。很多家长表示，早来图个心安，也方便应对临时状况，比如材料没带齐回家再取也来得及。

责任编辑：刘德宾 SN222