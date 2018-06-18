北京今日进京高速路15时至18时易堵

原标题：进京高速路15时至18时易堵

据北京市交管局预测，今日15时至18时，多条高速进京方向压力较大。端午节后，周二早高峰交通压力大，东部、西部、北部城区环路和联络线早晚高峰车流较为集中。

此外，据华北空管局预测，今日午后，首都机场附近将会出现长时间、大范围雷雨天气，降水量可达中到大雨，部分航班可能出现延误或取消情况。

新京报记者 裴剑飞

公路

京开、京承等高速进京交通压力大

记者从北京市交管局获悉，根据预测，今日15时至18时，多条高速公路的进京方向交通压力大。包括京开高速的天堂河桥到大庄桥南向北路段，京承高速的范各庄桥到高丽营桥北向南路段，京哈高速的朗府一桥道农桥东向西路段，机场高速的机场华谊桥到温榆桥北向西路段，京藏高速的从佛沿寺自然风景区到居庸关隧道北向东路段。

虽然今天已是小长假的最后一天，但受市民的错峰出游影响，部分郊区景点周边仍有较大的交通压力。交管部门特别提示，驾车出游前，应保证休息，做好防暑准备，提前规划好行车路线，驾车时应观察好路面和车辆周边情况，确保安全，避免因发生事故耽误出游行程和心情。此外，目前已进入汛期，雨天行车时，应适当加大与前车的距离，控制车速，遇路面、桥区积水时，应先观察水位与警戒线位置，不要贸然通过以免车辆受损。

世界杯已经开赛，交管部门提醒市民，要合理安排休息，严防疲劳驾驶，切勿酒后驾驶。

公交

453路南小街西里调至德茂桥东

记者从北京公交集团获悉，由于南小街地区客流需求下降，自2018年6月20日首车起，453路由南小街西里调整至德茂桥东，增设“德茂桥东”站，撤销“南小街西里”、“向阳路口”（单向）、“宇航小区”、“南小街中里”、“南小街东里”站。营业时间：德茂桥东，5：40-22：30；开发区交通服务中心5：10-22：00。

此外，为方便良乡地区乘客晚间出行，根据乘客需求建议，自2018年6月20日起，616路北京西站南广场末车时间由22：00延长至22：30。

铁路

北京南站停车可自动扣费离场

昨日，记者从北京铁路局获悉，昨天端午假期次日，北京铁路局发送旅客98万人。其中，北京三站发送旅客42.6万人，北京站发送旅客12万人、北京西站发送旅客16.3万人、北京南站发送旅客14.3万人。

记者了解到，北京三大站为了更好地服务进出站旅客，增设了一系列人性化服务措施。

其中，北京站为方便旅客购票，将45个售票窗口和东、西自助取票厅全部开放，动态增开退票、改签窗口，减少旅客排队等候时间；北京西站特别提醒进站旅客，在5月28日至6月29日期间，北京西站北广场东西螺旋坡道和二楼平台区域进行施工改造，建议旅客尽量选择南、北广场一层进站，送站车辆关注引导标识；北京南站为提升私家车进出停车场效率，对停车场进行了升级改造，不仅支持微信、支付宝扫码支付停车费，还引入了无感支付，车主只要在支付宝中绑定车牌并开通免密扣费，就能实现自动扣费离场。

航空

午后首都机场将出现雷雨天气

记者从华北空管局获悉，根据天气资料分析，18日午后，将出现长时间、大范围的系统性雷雨天气。

从中午开始到夜间雷雨将会自西北向东南扫过整个华北中东部管区，机场和终端区都会受到长时间、大面积影响，首都国际机场的降水量可达中到大雨，部分航班可能出现延误或取消情况。

请广大旅客提前做好安排和准备工作，并关注临近预报。

■ 现场

北京动物园动物吃“粽子”过端午

昨日是端午假期第2天，记者从市公园管理中心了解到，市属11家公园及园博馆，迎来31.3万游客。

陶然亭、园博馆等推出端午体验活动

记者从市公园管理中心了解到，端午小长假，游客可到临近的公园里体验京味民俗游、文化体验等活动。

例如，陶然亭公园第十三届“陶然端午”系列活动已拉开帷幕。民俗艺术家在东门主干路进行非遗手工艺品现场制作，如面塑、剪纸、泥塑彩绘脸谱、核雕等。中国园林博物馆则推出北京草编、蜡果制作、泥咕咕彩龙、端午五色虎和布艺布贴等原汁原味的端午民俗风情体验活动。游客可亲手制作五彩丝线缯等。

端午小长假期间，天坛公园雅乐中心推出“天坛中和韶乐赏析”，现场展示乐曲。在互动体验环节，游客还可上台演奏敲击乐器。

此外，北京动物园饲养员在端午当天为动物们精心制作“特色粽子”，提升动物福利，让动物过一个快乐的端午节。

游客可通过互联网预约购票

端午期间，北海、陶然亭、紫竹院、玉渊潭、中山等市属公园为游客提供近2000条游船，伴游客“端午泛舟”。

此外，市属公园将在原有141个售票窗口的基础上增加窗口、临时售票车43处，并在售票区安排志愿者疏导。同时，还会开设35条单向游园通行线路，保证人流高峰时段的游览秩序，并设置假日游园疏导牌示900余块。游客可通过互联网预约购票，包括“畅游公园”在线售票网站（www.bjgyol.com.cn）及“畅游公园”售票微信公众号。

游客可享受在线售票、网上预约、直接扫描二维码入园等多项便捷服务。

新京报记者 信娜

责任编辑：刘德宾 SN222