泰商业总会副主席:“我们与中国拥有共同的目标”

6月16日，伊洛瓦底江—湄南河—湄公河三河流域经济合作战略第八届峰会在泰国首都曼谷举行，此次会议的主题是“向着一体化和互联互通的湄公河共同体前进”，会议通过了三河流域经济合作战略机制（简称三河流域机制）建立以来的首个五年总规划（2019年—2023年），提出“无缝的湄公河五国”目标，将通过改善互联互通推动中南半岛经济一体化，重点关注基础设施和交通系统的缺口，发展数字基础设施和能源网络。

泰国总理巴育、柬埔寨首相洪森、老挝总理通伦、缅甸总统温敏、越南总理阮春福等五国领导人和东盟秘书长林玉辉出席了峰会开幕式。应邀出席会议的中国驻泰国大使吕健表示，李克强总理专门向峰会发来贺电，充分体现中方对湄公河次区域合作的重视和支持。三河流域机制和澜沧江—湄公河合作机制理念相通，两者并行不悖、相辅相成，相信两个合作机制将实现良好对接，为次区域民众带来实实在在的利益。

互联互通成为次区域发展共识

五国领导人同意在未来两年内，优先加快联结中南半岛的东西经济走廊和南部经济走廊，包括建设硬件、数字和能源基础设施，以及优化规则和海关监管，以便利区域内贸易和投资。

在会后发表的《曼谷宣言》中，与会领导人赞同泰国提出的筹建三河基金的倡议，积极鼓励湄公河五国、潜在发展伙伴、区域和国际组织及国际金融机构参与该基金的设立。这项基金将为总规划下的项目提供资金支持。

同时，在总规划中，五国还提出了“同步的湄公河五国经济体”“智慧与可持续的湄公河五国”等目标，着力优化贸易和投资环境与金融合作，发展人力资源和新技术应用，并在环境、农业、旅游、公共卫生、智慧城市发展以及信息安全等领域开展合作。

吕健对本报记者表示，三河流域机制由泰国倡议成立，反映出该地区国家在新形势下加强地区合作、谋求共同发展的强烈心愿。中国和湄公河五国山水相连、文化相通，经济互补性强，“近年来，我们越来越成为联系紧密、命运与共的利益共同体”。

中国作用在五国发展中日益凸显

亚洲基础设施投资银行投资运营局局长苏佩·特拉瓦尼松认为，在这一地区，中国影响力随处可见，并且越来越大。“中国需要五国市场，五国需要中国的资金、技术、人才，中国和五国之间的合作会带来共赢”。她认为，基础设施建设和人才资源储备是五国发展的重要支撑，中国在这些方面拥有丰富的经验，学习借鉴中国经验有助于五国走出一条符合自身国情的发展道路。

吕健认为，三河流域机制和澜湄合作理念相通，各自的重点都在加强互联互通、加强基础设施建设、提高通关能力、促进无障碍贸易以及加强人文旅游交流，同时提升数字经济水平。五国希望得到中国的投资、技术、人才，中国期待和五国展开更多深入的合作。

泰国数字经济与社会部部长比切对本报记者表示，湄公河五国的互联互通，不仅是物理联通，还需要数字联通。作为区域枢纽，泰国欢迎中国互联网科技企业投资合作。在通信技术方面，很多中国企业已经落户泰国，不仅带动了贸易和产业发展，而且为泰国培养了大批技术人才。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在峰会上表示，京东预计在两年之内，将自身的电商、物流和金融业务带给三河流域机制相关国家，并在“一带一路”倡议的大背景下，推动东南亚各国的经济数字化，提升各国人民的收入水平与生活品质。

泰国商业总会副主席萨南认为，随着“一带一路”倡议得到越来越多国家的响应和欢迎，许多中国企业来到湄公河五国投资，尤其是互联网、电子行业的领军企业，帮助本地提高互联网经济的水平，扩大互联网经济规模。“‘一带一路’倡议对于五国非常重要，这是因为，我们与中国拥有共同的目标”。

澜湄合作为中南半岛增添活力

泰国外交部国际经济司副司长尼功德在回答本报记者提问时表示，三河流域机制与澜湄合作机制的合作领域有许多相似之处。泰中两国将在三河流域机制和澜湄合作等已有机制的框架下，共同促进区域内经贸、人文、数字经济等领域的合作，尤其是陆路、水路等基础设施建设。他认为，中国虽不是三河流域机制的成员国，却是这一机制的坚定支持者，促进了该机制与澜湄合作机制的互补和对接。此外，中国还积极促进和开展澜湄合作框架下，与区域内国家间的双边合作。

澜湄合作机制正式启动以来，六国开展了20余个大型基础设施和工业化项目，实施了上百个惠及民生的中小型合作项目，为流域国家经济社会发展作出重要贡献。2017年，中国同湄公河五国贸易额超过2200亿美元，同比增长16%；中国累计对五国投资超过420亿美元，2017年投资额比上年增长20%以上；累计签署承包工程合同总额超过1400亿美元；2017年人员往来3000万人次。六国形成全方位合作、协调发展的新格局。

在15日举行的三河流域机制工商领导人论坛上，与会领导人多次提到了希望在未来与“一带一路”倡议实现更紧密的对接，并开展更多的务实合作。吕健表示，中国十分重视澜沧江—湄公河流域的发展，坚持与各国开展互利共赢合作。随着三河流域机制和澜湄合作等发展战略、规划的进一步对接，未来将给澜湄流域各国百姓带来实实在在的利益。

柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任尼克·占达利认为，三河流域机制与澜湄合作都有助于推动次区域合作与一体化发展，澜湄合作从更广层面上不断增进域内各国间相互合作。通过澜湄合作、“一带一路”等机制和倡议，中国参与到地区互联互通建设中来，通过贸易投资和旅游合作等途径，实现与东盟互联互通同步发展的愿景。

（本报曼谷6月17日电）

责任编辑：刘德宾 SN222