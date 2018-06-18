人民日报：绿色成为神州大地发展底色

原标题：攻坚驰而不息 改革一抓到底 理念深入人心

绿色成为神州大地发展底色

本报记者 颜 珂 王伟健 范昊天

刚过去的这个春天，“绿”意分外浓。

驰而不息的蓝天保卫战，刷新着中国北方城市近年来的蓝天纪录。今年1至5月，京津冀区域13个城市平均优良天数比例为57.8%，同比上升3.7个百分点；PM2.5平均浓度为64微克/立方米，同比下降16.9%；PM10平均浓度为117微克/立方米，同比下降14.0%。

共抓大保护、不搞大开发，长江沿线的生态治理按下快进键。湖北向“化工围江”宣战，全面推进沿长江1公里内化工企业关停搬迁；湖南攻坚洞庭湖生态环境专项整治，野蛮生长了数十年的欧美黑杨全部退出洞庭湖核心区，多年顽固盘踞于保护区内的非法砂石码头也全面关停。

习近平总书记在前不久召开的全国生态环境保护大会上指出：“生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。”认真学习领会习近平生态文明思想，深刻把握“绿水青山就是金山银山”的重要发展理念，各地坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，新时代的美丽中国新画卷，正加速铺展。

治污攻坚，一锤接着一锤敲

湖北宜昌，初夏的阳光轻抚着黄柏河水面，两岸苍翠夹着涟涟碧水，奔向长江。

长江一级支流黄柏河全长162公里，是宜昌城区的水源地。河岸边，宜昌市黄柏河流域水资源保护综合执法局专职副局长洪钧手指远处：“这里的水质曾经非常差。”

因流域磷矿资源丰富，开采企业沿江扎堆，无序排放，这条宜昌的“母亲河”一度不堪重负。

新矿审批暂停，老矿限期整治……宜昌一手治排污，一手控源头，推出生态补偿方案，把磷矿开采指标与排放水质挂钩，让企业给自己上“紧箍”。由于污水排放达不到Ⅱ类标准，夷陵区湖北昌达化工有限公司上半年一直处于半停产状态。

把解决突出生态环境问题作为民生重要领域，铁拳治理不松劲，一锤接着一锤敲，保持高压态势，坚决打好污染防治攻坚战。

治灰霾，畅呼吸。去年，为打好蓝天保卫战，京津冀大气污染传输通道城市的秋冬季攻坚，在华北地区掀起了力度空前的治污风暴，共排查整治涉气“散乱污”企业6.2万余家，对PM2.5浓度下降贡献率达30%左右。

治水体，定红线。在地级及以上城市集中式饮用水水源地整治的基础上，中央要求，今年年底，长江经济带11省（市）县级集中式饮用水水源地要完成保护区划定、边界标志设立和环境违法问题整治三项重点任务。

改革加速，最严制度护航绿色发展

去哪儿，不知道；查谁，不清楚。前不久，江苏省泰州市环保局副局长陈玉琴，又接到了这样一起任务。“我们出发时，只知道是市长带队夜查。”陈玉琴说，直到赶到目的地才拿到要查的企业名单，这一查，就到了凌晨3点。

“生态办成立后，党政领导更能切实感受到生态文明建设的责任和压力。”泰州市环保局局长、市委生态办主任钱忠说道。

作为省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革的重要一环，泰州创新性地设置市委生态办，承担起信访、生态文明城市创建等原环保局的部分职能。“环保局垂改，既能让环保执法更独立，也能让地方改善生态有抓手。”泰州泰兴市委书记张育林说。

从新组建生态环境部，到环保垂改，从开征环保税，到健全排污许可制度，近年来，一批具有标志性、支柱性的改革举措陆续推出，加速落地，一抓到底，让约束的硬杠杠“高压带电”，用最严格制度最严密法治保护生态环境，护航绿色发展。

发展转型，“两山论”落地生根

森林覆盖率55.3%，绿水青山的生态名片一直让贵州人引以为傲。如今，他们又亮出了另一块“金字招牌”——大数据。

“云”上贵州从零起步，短短数年已蔚为大观。大数据产业的勃然而兴，让贵州人开始享用生态资源的后发优势，也恰恰注解了“绿水青山就是金山银山”的生态理念。

中国从未像现在这般深刻体悟转型发展的战略意义。“绿水青山就是金山银山”，“两山论”深入人心，已落地生根。廓清保护与发展的辩证法，破除传统发展模式的路径依赖，新理念引领下的经济发展，正不断释放绿色新活力。

芦苇造纸业曾是洞庭湖水质的“梦魇”。铁腕整治后，造纸企业悉数退出，湖区经济发展的后续动力从何而来？湖南省沅江市相关负责人介绍，通过向绿色生态食品加工业转型，芦苇产业反而拓展出更为广阔的新天地。去年，沅江芦笋实现综合产值25亿元，是高峰时期造纸业产值的4倍多。

转型激发“绿”动力，发展铺就“绿”底色。雄安新区，起步之初便立足于高质量发展的全国样板、未来城市的生态标杆。新区产业规划自带“绿色基因”，先定负面清单立规矩，禁止新建高污染、高耗能、高耗水等落后产能，产业体系定格为新一代信息技术、生物技术等绿色高端“新气质”。

习近平总书记指出，良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

当前，生态环境质量正处在从稳中向好向总体改善迈进的关键节点。践行“两山论”，贯彻新发展理念，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，让人民群众拥有更多的幸福感、获得感。

责任编辑：刘德宾 SN222