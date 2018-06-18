外媒：中国以“和合”谋世界大同

图为在利比里亚蒙罗维亚，中国第五支驻利比里亚维和警察防暴队派出医护人员为本森威尔社区孤儿院的儿童和员工进行义诊。赵小新摄（新华社发）

在不久之前举行的上合组织青岛峰会欢迎宴会上，中国国家主席习近平说，儒家的“和合”理念同“上海精神”有很多相通之处……“上海精神”强调求同存异、合作共赢，在国际上获得广泛认同和支持。

当今世界，诸多不确定性层出不穷。面对挑战，中国从传统文化中汲取养分，秉持“和合”的外交思想，始终积极扮演世界和平的稳定器、国际合作的推动器、全球发展的加速器，为世界谋大同。这或许是最令人欣慰的确定因素。

可信赖的调解者

“感谢中国为这次会晤做出的努力。”6月12日，美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩在新加坡举行会晤。在这次全球期待已久的“世纪握手”之后，特朗普毫不掩饰对于中国所起作用的感谢。“中国国家主席习近平是了不起的人，也是我的朋友，是一位非常棒的领袖。”

长期以来，朝核问题始终是地区和平的一块心病。正因如此，如今的局势转圜尤为珍贵。而在这其中，中国的积极努力至关重要，这是国际社会的普遍共识。

日本《朝日新闻》报道称，一直以来，中国都在美朝直接对话实现半岛无核化过程中扮演关键角色。彭博社则认为，在这次“特金会”中，特朗普承诺开放式的谈判进程并表示美国将暂停与韩国的军事演习，鉴于朝鲜暂停了导弹和核试验，这等同于中国多年来倡导的“双暂停”模式。

“任何人都不会怀疑中国在其中发挥的独特而重要的作用，这个作用还会继续下去。”法国国际广播电台称。澳大利亚东亚论坛网站也刊文认为，倾听中国对如何结束朝鲜战争的意见，将增加建立稳定而持久的和平的可能性。

事实上，不仅是在朝鲜半岛，在整个世界，中国作为和平建设者的角色都已深入人心。秉承和平发展的理念，中国在诸多国际和地区热点问题中劝和促谈，积极斡旋，一次又一次拨开冲突的阴霾，带来和平的曙光。

对此，许多受益于此的发展中国家感受尤其深刻。不久之前，瓦努阿图《每日邮报》刊文称，由于坚持儒家文化和社会主义理想，中国在这个全球化时代中一直致力于维护和平、发展、合作和互惠互利的发展道路。“历史告诉我们，中国从来没有向任何一个发展中国家宣战。”“中国珍视和平共处五项基本原则和对外援助八项原则，这在很大程度上是中国外交政策的关键元素。”

美国外交学者网站注意到，过去5年，中国大幅增加了对联合国维和行动的资金和人员支持。2013年，中国的出资额占联合国维和预算大约3%，现在则上升到10.25%。与此相一致的是，中国训练了8000名解放军作为联合国维和行动待命部队。有鉴于此，联合国秘书长古特雷斯称，中国正成为国际冲突“可信赖的调解者”和“搭桥者”。

促合作的领路者

协和万邦，和衷共济，四海一家。在为世界营造一个更加和谐、稳定的发展环境的同时，中国也尽心竭力，致力于搭建更多互信互利、合作共赢的发展平台。“中国正在成为国际合作理念的主要领路人。”去年“一带一路”国际合作高峰论坛举行之际，俄罗斯卫星新闻网曾这样引述与会各国嘉宾的共同观点。

近日落幕的上合组织青岛峰会，为世界打开了另一个全新窗口，由此可以更好地观察中国推动国际合作的诚意与能力。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰在接受媒体采访时称，上合组织已经成为“本地区最大也是主要的公共产品供应者”，而中国在其中发挥的主导作用毋庸置疑，中国为各成员国双边和多边的合作提供了巨大机会。

俄罗斯上海合作组织信息网站刊文称，深入挖掘合作潜力，丰富商业合作内容，这是中国长期不懈努力的方向。除了提供像“一带一路”倡议这样的红利外，中国宣布成立中国—欧亚经济合作基金，提议进行更广泛和高级别的贸易和投资合作。“中国不仅是地区经济合作的发起者，也是实践者。”

还有外媒认为，面对当下全球治理遭遇的困境，和而不同、以“和”促“合”的中国理念值得借鉴。

放眼全球，中国深度参与或主导倡建的国际合作平台已经覆盖众多国家和地区，合作共赢的中国倡议正在唤起更广泛、更深远的世界回响。

去年9月，金砖国家领导人第九次会晤在福建厦门举行。作为新型国际关系的一个重要创举，金砖机制在厦门迎来新的“黄金十年”，并以中国提出的“金砖+”的崭新模式，进一步广交朋友，拓展合作模式。

古巴《格拉玛报》称，这几年，金砖国家乃至整个世界正在经历的一个现象是中国的领导力增强。中国不仅振臂高呼，推动倡议和政策，而且领导所展开的大部分项目的融资。中国在厦门峰会上提出的推动务实合作和南南合作的意见成为适合全世界大部分国家的一个选项。

G20杭州峰会、中国—中东欧“16+1合作”、“一带一路”建设……中国在促进国际多边合作的一系列“大手笔”，让各国品尝到了合作的甜头，也更加坚定了合作的意愿。

有担当的领导者

半年之前，世界刚刚迈入2018年门槛之际，曾有外媒做出这样的判断：“许多迹象显示，‘中国世纪’现在真的开始了。”

西班牙《国家报》称，在当前这个时刻，特朗普领导的美国放弃了世界领袖的角色，欧洲被内部的分歧束缚了手脚，全世界还未彻底摆脱2008年金融危机留下的影响。就在此时，中国所说的“历史机遇”出现了。“中国已成为全球化、应对气候变化和国际多边贸易协议的伟大捍卫者。中国已同21个国家和地区签署了自由贸易协定，这一数字超过了美国，而且还将继续上升。”

半年快过去了，中国在努力劝和促合的过程中，尽显责任感和领导力，这让世界更为确信，快速发展的中国，选择的不是封闭，不是霸权，而是向各国释放更多红利，为全球创造更多机遇。而支撑这份中国担当的，是一个清晰而宏大的目标——构建人类命运共同体。

美国外交学者网站分析指出，过去几年间，“命运共同体”成为习近平主席在很多重大场合讲话中的高频词。在该网站看来，“命运共同体”作为来自中国的一个全新概念，简单言之，描述的是一个相互合作的世界，它以“双赢”为前提，体现了一种取代落后模式的新型国际关系。

如今，这个目标正在变得更为具体可触。俄罗斯卫星通讯社近日报道，习近平主席在上合组织青岛峰会上表示，要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系。

俄罗斯《专家》周刊网站刊文称，构建人类命运共同体是在中共十九大上明确提出的重要外交思想，并成为中国整体对外政策的支柱之一。习近平主席在上合组织再次提出这一概念，表明上合组织是实现共同命运的机制之一，而中国无疑将在其中发挥非常重要的作用。

最近，德国《焦点》周刊称，在无序状态中，欧洲的束手无策、美国的外交政策混乱，都凸显出中国是唯一一个有计划、敢于担责的国家。这一判断，对于当前世界政治的分析或许有些悲观，但对于中国的肯定与信心，相信会引起不少共鸣。（本报记者 严 瑜）

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