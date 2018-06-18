在环保整改上对抗中央督察组 这些官员危险了

来源：长安街知事

原标题：对抗中央督察组，这些官员危了

“打好污染防治攻坚战，必须加强党的领导。对那些损害生态环境的领导干部，要真追责、敢追责、严追责，做到终身追责”。一个月前，习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话言犹在耳。

话音刚落，5月30日到6月7日，第一批中央环境保护督察“回头看”督察组就全部进驻到位。回头看什么？看的就是各地是否存在督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近日来，随着六个督察组在10省份的工作不断深入，一批长期损害当地生态环境的企业、个人被陆续发现。然而，这些沉疴痼疾的背后，也往往隐藏着当地的领导干部不作为、甚至充当“保护伞”的行径。

最新数据显示，截至6月14日晚20时，各被督地区已完成查处3206件，其中立案处罚641家，罚款5807万元；立案侦查75件，拘留58人；约谈365人，问责630人。动真碰硬，已成为环保督查的新常态。

中央环境保护督察“回头看” 边督边改情况汇总表

这些数据背后，反映出的是督察组在下沉的15天时间里，通过深入一线、深入现场所发现的种种生态环保领域的现实问题。

6月1日，中央第一环境保护督察组对河南省开展“回头看”工作动员会在郑州召开。河南省委书记王国生表示，要不折不扣地落实督察组提出的各项要求，坚持边督边改、立行立改，举一反三、全面整改。

一周后，在督察组的工作下，一桩“陈年旧案”浮出水面。

2016年7月，在第一轮中央环保督察期间，督察组收到群众投诉称，洛阳市新义煤业有限公司废水排入洛阳金水河，造成了严重污染。然而洛阳市当时的回复是，该企业5个月前已经停产。

“回头看”的督察组，再次收到了对这家企业的投诉，内容还是该企业违法排污，污染河流。核查发现，该企业不仅废水长期超标直排，更是在排放口设置旁路，使污水排入河道，煤泥堆在岸边。

2016年以来，这家企业先后被当地环保部门下达33张罚单。对此，当地政府没有真重视，罚单不少却主要以督办通知为主。不仅没有采取更进一步的措施，甚至在中央环保督察现场，居然还有基层领导干部为企业“站台”。

直至督察组严厉提出相关问题，当地政府才表态下决心解决问题，并开始清理河道总排口煤泥。

在广东，第一轮中央环境保护督察指出，广东省水污染问题突出。此次督察组发现，广东境内的北江一级支流漫水河污染严重，水质非但没有好转，反而逐年恶化。

中央环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青在带领督察人员工作后发现，水质恶化的背后推手正是当地政府。督察中发现，政府在漫水河治污“走捷径”，甚至为回避问题而调整考核断面。

不仅如此，当地南山镇政府还在境内河流监测断面上游约50米处安装了一个曝气增氧机，以图提高下游监测断面溶解氧浓度，从而达到断面考核要求。这还是政府与一家环保企业签订了一份为期4个月的合同所致。

对此督察组严厉指出，南山镇政府没有大力采取措施减少污染物排放，仅做表面文章，走捷径、搞变通，影响恶劣。而广东省有关部门将漫水河河口断面调出省级考核断面，既不符合生态环境保护的有关规定，也不利于漫水河污染治理工作。

而在广西北海，当翟青带领督察人员发现小山一样搞得冶炼废渣延绵起伏，一眼望不到边时，当着北海市市长蔡锦军的面质问铁山港区政府及企业负责人，“你们说说，这状况该怎么形容？”

随着回头看工作的不断深入，越来越多的“老毛病”“真问题”被曝光于大众。督察组为发挥督察震慑效果，丝毫不给“表面整改、敷衍应付”的地方政府留情面。

在黑龙江，中央第三环保督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋带领督察人员详细检查此前齐齐哈尔市报称完成整改的3处问题现场，却发现齐齐哈尔市存在明显敷衍整改、应付整改的问题。

黄润秋（中）现场检查齐齐哈尔化工集团公司

为此，齐齐哈尔市政府被督察组点名，黄润秋专门约见了齐齐哈尔市党政主要领导。而齐齐哈尔市党政主要领导表示，对督察组指出的问题“感到十分汗颜”，将对整改不到位的地区和人员依法依规实施问责。

几天前，中央第四环保督察组也曾专门约见南昌市政府分管副市长。原因就是督察组就环境信访案件整改情况进行抽查时发现，南昌市对外公开“已解决或基本解决”的问题部分没有整改到位，存在明显的“表面整改”“虚假整改”问题。

打好污染防治攻坚战，是关系人民群众切身利益的大事，也是建设美丽中国需要跨过的非常规性关口。想要打赢这场大仗、硬仗、苦仗，就必须加强党的领导。

地方党委、政府主要领导是本行政区域生态环境保护的第一责任人，要对本行政区域的生态环境保护工作及生态环境质量负总责。如果政府本身出现问题，环境保护工作就成了一句空话。

而对于那些只会喊喊口号、做做表面文章的党政干部而言，“假环保”之后，等待着他们的必将是“真问责”“严处理”。

责任编辑：桂强