河南人社厅：工程建筑领域农民工工资须月清月结

原标题：河南：工程建筑领域农民工工资须月清月结

新华社郑州6月18日电（记者王林园）记者从河南省人力资源和社会保障厅获悉，该省结合工程建设领域和劳动密集型行业拖欠农民工工资问题实际，推行总承包企业直接或受委托发放工资办法，解决农民工工资层层分包支付等源头性问题，做到工资支付月清月结。同时，保证欠薪案件投诉举报登记率100%。

根据河南省日前印发的《全省重点领域解决拖欠农民工工资问题工作方案》，河南将督促用工人单位与招用的农民工依法签订劳动合同，建立职工名册。在工程建筑领域，全面实行农民工实名制管理制度，并推行总承包企业直接或受委托发放工资办法，督促总承包企业规范施工项目工资支付管理，解决农民工工资层层分包支付等源头性问题，做到工资支付月清月结。

方案还要求为农民工提供便捷、高效的执法服务，保证欠薪案件投诉举报登记率100%。对举报投诉和检查中发现的欠薪案件，要在法定期限内快办快结，投诉案件结案率96%以上。加强行政执法与刑事司法衔接，及时向司法机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，追究刑事责任。

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