天津民办学校收费管理改革公示 22所学校试点收费

原标题：天津民办学校收费管理试点改革方案公示 22所学校将试点收费

新华社天津6月18日电（记者周润健）为促进民办教育健康发展，天津近日就民办学校收费管理试点改革有关方案进行了公示。根据该方案，这个市拟选择22所非营利性民办学校试点放开收费标准，实行市场调节价管理，具体学费、住宿费标准由民办学校自主确定。

方案指出，实行市场调节价管理的民办学校应根据办学成本、市场需求并考虑社会承受能力等因素合理确定学费和住宿费标准，3年内应保持相对稳定。民办学校为学生在校学习生活期间提供方便所收取的代办、服务性收费，应本着学生自愿的原则，即时发生、即时收取、据实结算，不得强制收取。

民办学校学历教育收费标准调整时，应实行“新生新办法，老生老办法”，即新入学学生执行调整后的收费标准，在校生仍执行原收费标准。学费、住宿费按学年或学期收取，不得跨学年预收。

方案同时也表示，未纳入试点的民办学校学历教育，收费标准仍按照政府定价或政府指导价执行。

责任编辑：桂强