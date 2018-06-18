云南金平连降暴雨多条公路中断 正全力抢修

原标题：云南金平县受暴雨影响多条公路中断 正全力抢修

6月15日至6月17日，云南省红河州金平县多地连降暴雨致使山体滑坡、并伴有泥石流现象，金平县境内多条公路中断，当地政府全力抢修，确保雨季期间道路通畅，顺利度过汛期。

其中，蛮金二级公路金平到金水河国家级口岸路段，蛮金老路（阿得博普家寨），南科公路（k43），热水塘公路，营盘公路（k1+500），三家至元阳电站k30等公路多处塌方，致使金平县至金水河国家级口岸二级路、南科公路、营盘公路、三家至元阳县电站公路中断。目前，当地交通部门正组织人员全力排查，组织机械进行保通。

金平县交通部门疏通清理坍塌路段，并组织广大公路抢修工作人员进行清障，及时排除安全隐患，确保将灾后影响降到了最低，全力抢修受损道路，确保雨季期间金平县境内个条主干道道路通畅。（央视记者 陈政）

责任编辑：桂强