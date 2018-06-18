中央环保督察回头看：已有50名省级官员被谈话

原标题：中央环保督察“回头看”已问责630人

新华社北京6月18日电（记者高敬）第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等省（区）实施督察进驻。截至6月14日，被督察地区已问责630人。

督察组通报，截至6月14日晚8点，6个中央环保督察组共收到群众举报12817件，受理有效举报10608件，经梳理合并重复举报，累计向被督察地区交办转办9995件。各被督察地区已完成查处3206件，其中立案处罚641家，罚款5807万元；立案侦查75件，拘留58人；约谈365人，问责630人。督察组有关负责人表示，通过边督边改，解决一批群众身边生态环境问题，增强了人民群众的获得感。

截至6月15日，6个督察组均完成第一阶段省级层面督察任务，共计与126名领导干部进行个别谈话，其中省级领导50人，部门和地市主要负责人76人；累计走访问询省级有关部门和单位100个，调阅资料3.5万余份。

为发挥督察震慑效果，督察组按照有关要求和程序，陆续向社会公开了一批督察整改不力，特别是“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题，对一些地方弄虚作假、表里不一、敷衍应对的整改行为进行公开曝光。这位负责人表示，这发挥了很好的教育警示作用，得到了群众的好评。

根据“回头看”安排，目前各督察组正在开展第二阶段下沉地市督察，并继续受理群众生态环境信访举报。下沉时间15天左右，通过深入一线、深入现场，进一步调查核实具体问题，坚决查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，并督察督办群众反映突出或重复举报不断的生态环境问题。

责任编辑：桂强