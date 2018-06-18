环境部：未来10天北京气温总体较高 空气轻度污染

原标题：生态环境部通报6月中下旬全国空气质量预报会商结果

生态环境部中国环境监测总站联合中国气象局环境气象中心和北京市环境保护监测中心以及东北、长三角、华南、西南、西北区域空气质量预测预报中心开展6月中下旬全国空气质量预报会商，结果如下：

（一）京津冀及周边区域：未来 10 天， 大气扩散条件总体一般，区域北部空气质量以良至轻度污染为主，中南部以轻至中度污染为主。其中，16 日，受高温和偏南气流影响，区域北部和山东东部以良至轻度污染为主，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部以轻至中度污染为主，首要污染物为 O3。17~18 日，受弱冷空气和降水过程影响， 大气扩散条件有所改善， 区域北部以良至轻度污染为主，河北中南部、山东西部和河南北部局地可能出现中度污染，首要污染物为 O3。19~20 日，温度逐步回升，大气扩散条件转差，区域北部以良至轻度污染为主，区域中南部可能出现中度及以上污染，首要污染物为 O3。21~23 日，受可能的弱冷空气和降水过程影响，大气扩散条件改善，区域中北部以良至轻度污染为主，南部局地可能出现中度污染，首要污染物为 O3。24~25 日，温度逐步回升，大气扩散条件转差，区域北部以良至轻度污染为主，区域中南部可能出现中度及以上污染，首要污染物为 O3。

北京：未来十天，北京市气温总体较高，受弱冷空气以及降水影响，空气质量总体以轻度污染为主，部分时间可能达到中度污染，首要污染物为O3。其中，18~19日、25日，受降水过程和弱冷空气影响，污染形势有望缓解，空气质量以良至轻度污染为主。

（二）东北区域：6月中下旬，区域大部空气质量以优良为主，辽宁沿海地区以良至轻度污染为主。其中，16~19日，受区域性降水过程和间歇性冷空气影响，区域大部空气质量以优良为主，个别城市可能出现轻度污染，首要污染物为O3；21日，大气扩散条件一般，区域空气质量以良至轻度污染为主，首要污染物为O3；22~30日，区域大部空气质量以良至轻度污染为主，部分地区为优，首要污染物为O3。

（三）长三角区域：6月中下旬，区域中北部地区空气质量以良至轻度污染为主，个别城市可能出现中度污染，首要污染物为O3；南部地区空气质量以良为主。其中，16~18日，中北部地区良至轻度污染，南部地区以良为主；19~21日，受降水过程影响，区域大部空气质量以良为主；22~26日，中北部地区大气扩散条件一般，中北部地区以轻度污染为主，个别城市中度污染，首要污染物O3 ，南部地区以良为主；27~30日，中北部内陆地区大气扩散条件一般，空气质量以轻度污染为主，个别城市中度污染，南部沿海地区优至良，其他地区良至轻度污染。

（四）华南区域：6月中下旬，区域大部空气质量以优至良为主，内陆地区短时可能出现轻度污染。其中，16~17日，区域大部大气扩散条件一般，空气质量以优至良为主，湖南良至轻度污染，湖北东部轻至中度污染；18~20日，降水加强，大气扩散条件有利，区域整体空气质量优至良；21~25日，降水较强，除湖北大气扩散条件一般外，其他大部地区大气扩散条件有利，整体以优至良为主，湖南中部及湖北中部可能出现轻度污染；26~30日，受持续降水过程影响，内陆部分地区大气扩散条件一般，其他地区大气扩散条件有利，整体以优至良为主，其中27~28日，湖南中部和湖北中部良至轻度污染。

（五）西南区域：6月中下旬，区域大部降水过程频繁，空气质量以良为主；下旬后期，重庆、四川盆地有一次O3轻至中度污染过程。其中，16~23日，受频繁降水影响，区域大部城市以优良为主；24~25日，四川盆地成都周边、盆地南部及东北部城市和重庆以轻度污染为主，个别城市中度污染，其他城市以良为主；26~30日，区域大部城市以良为主，四川盆地、西藏局部城市O3轻度污染。

（六）西北区域：6月中下旬，区域大气扩散条件整体一般，空气质量以良至轻度污染为主；新疆南疆盆地和东疆地区部分时段将出现沙尘污染过程，可能出现中度污染；区域首要污染物为O3和PM10。其中，16~20日，区域大部地区可能出现降水过程，气温有所下降，空气质量以良至轻度污染为主，首要污染物为PM10和O3；21~24日，区域气温逐渐升高，区域大部地区空气质量以良至轻度污染为主，其中关中局地可能出现中度污染，首要污染物为O3和 PM10；25~30日，西北大部地区气温较高，区域大部为良至轻度污染，陕西局地可能出现中度污染，首要污染物为O3。受沙尘影响，24~25日新疆南疆和东疆地区可能出现短时中度及以上污染。

责任编辑：桂强