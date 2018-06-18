蔡英文民调直落 前“蓝委”列出12张空头支票打脸

原标题：蔡英文民调直落！前“蓝委”列出蔡英文12张空头支票

蔡英文（资料图）

[环球网综合报道]“台湾民意基金会”（17日公布最新民调，显示蔡英文民调持续下滑，不赞同者达52%。据台“中时电子报”18日报道，前国民党“立委”孙大千在脸书发文表示，“对一个‘满口谎言，跳票连连’的蔡英文来说，这样的低民调支持度真的只是刚刚好而已”，另外他也直接列举12张蔡英文的“芭乐票”（注：空头支票）来打脸。

第一，“劳工永远是民进党心里最柔软的那一块。”

第二，“两岸关系，维持现状。”

第三，“如果第一次听不见，大声一点；如果第二次再听不见，你可以更大声一点；第三次再听不见的时候，你可以拍桌子。”

第四，“谦卑、谦卑、再谦卑。”

第五，“藻礁永存。”

第六，“我是蔡英文，我支持婚姻平权。”

第七，“执政后不会缺电。”

第八，“最低工资3万元，是我的梦想数字。”

第九，“其实我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。”

第十，“如果领导人让我们的人民走上街头，在这么冷的地方站这么久，她应该要感到羞愧！ 大家说对不对？”

第十一，“我的‘政府’，是有史以来最会沟通的。”

第十二，“一定会更用心来照顾太君，我说到做到，大家放心。”

报道称，孙大千在列举完这12张芭乐票后，更直接狠酸“看完了这十二张经典的芭乐票，你还会相信蔡英文吗？你会不会觉得，她现在的民调支持度还太高了呢？”。

责任编辑：桂强