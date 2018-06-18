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蔡英文发推关切大阪6.1级地震 发完日文发英文

蔡英文发推关切大阪6.1级地震 发完日文发英文
2018年06月18日 11:25 环球网
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　　原标题：慰问三连！日本大阪6.1级地震：蔡英文急关切 发完日文发英文

　　[环球网报道 记者 赵衍龙]日本关西发生大地震，NHK最新消息称地震已经导致至少3人死亡、230人受伤。蔡英文得知后表示关切，并指示相关单位提供必要的协助。先后通过发言人和推特表示慰问。

　　台湾“中时电子报”18日报道称，日本今天早上7：58分于大阪发生规模6.1地震，目前新干线停驶中，关西机场也暂时封闭跑道飞机停驶，并传出多人死伤。

　　针对今天的日本关西地区地震，台湾“总统府”发言人林鹤明稍早表示，蔡英文在得知后相当关心，除了向外事部门了解台湾“在日本侨民、旅客”是否安全，并指示提供必要协助。

地震现场地震现场

　　他说，蔡英文也请吴钊燮向日方转达她与台湾人民的关切与慰问，期待地震带来的灾情降到最小，日本的朋友们都能平安。

　　蔡英文似乎不满足于仅仅通过发言人表达慰问之情，之后在推特上通过日语表示慰问并且手动艾特了日本首相安倍晋三，10分钟后再次通过英语发文表达关切。。。

　　其在推特上称，向今天早上日本地震灾区的人们表示慰问。如果需要，台湾已做好准备提供帮助。

地震现场地震现场
地震现场地震现场
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日本大阪6.1级地震已致3死数伤

责任编辑：桂强

蔡英文地震推特
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