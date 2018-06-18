原标题：军委纪委正军职专职委员方荣堂已赴陆军任职

又一名陆军领导人事信息近日获官方披露。

6月5日至12日，第二期全军副战区级以上单位纪委书记培训班在国防大学举办。来自全军副战区级以上单位的纪委领导共47人参加培训。

中国军网报道称，此次培训是认真贯彻落实党的十九大精神和十九届中央纪委二次全会精神，推动军队党风廉政建设和反腐败斗争纵深发展的实际举措。

央视军事农业频道6月12日播出的《军事报道》也报道了此次培训。澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，《军事报道》视频画面显示，方荣堂少将佩戴陆军臂章参加了此次培训，这也意味着担任军委纪委正军职专职委员的方荣堂现已转赴陆军任职。

公开报道信息显示，方荣堂曾任原总政治部纪检部纪检局副局长、军委纪委正军职专职委员等职务。

2017年1月，军委纪委正军职专职委员方荣堂在十八届中央纪委七次全会分组会议发言时说，与中央和地方巡视一样，军队巡视工作同样发现了大量违纪问题线索。同年10月，方荣堂当选为十九届中央纪委委员。

责任编辑：张申