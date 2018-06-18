台民调显示蔡英文声望陷低迷 不支持率飙升至52%

原标题：台湾民调显示蔡英文支持率陷低迷 不支持率飙升至52%
台湾地区领导人蔡英文自就职以来，民调不断下滑。岛内最新民调显示，蔡英文声望再陷低迷，支持率跌至33%，不支持率飙升至52%。
蔡英文民调再陷低迷 支持率屡屡下挫
民调显示，在20岁以上的台湾成年人中，有52%的人不赞同蔡英文领导台湾的方式，和上个月比，支持率下降6.5个百分点。此外，台湾成年民众对大陆的好感度持续提升。
最新民调：对大陆好感度持续提升
最新民调显示有49%的民众对大陆持有好感，较去年数据增加了4.4个百分点，反感度则降低了3.5个百分点。这一现象在25-54岁青壮年、大学及以上教育程度的族群中尤其明显，上述群体中对大陆有好感的比例都稳定超过半数。
蔡英文当局执政至今，两岸关系陷入冰冻，经济发展滞后，其民意支持屡屡下挫。综合分析近期岛内多家媒体的民调数据显示，岛内民众最希望加强的就是两岸关系、经济发展与教育改革这三项。超过七成民众都认为蔡当局执政两年来让两岸关系恶化。
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