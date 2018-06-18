用赌场筹码换芯片 港媒：澳门承担国家科研重任

原标题：“用赌场筹码换芯片”！港媒：澳门开始承担国家科研重任

参考消息网6月18日报道 港媒称，“亚洲拉斯维加斯”澳门用赌场筹码换取芯片，承担部分中国科技抱负。

据香港《南华早报》网站6月16日报道，夜幕下的澳门，城市天际线淹没在一片五颜六色的霓虹灯光里，加上地标建筑澳门观光塔、标志性的新葡京酒店以及仿制埃菲尔铁塔，难怪它会成为闻名全球的“亚洲拉斯维加斯”。

然而，在中国“赌城”的表象背后，一些严谨的科学家们正在北京支持的实验室里通宵达旦地工作，帮助国家减少对外国技术的依赖。

澳门大学负责研究事务的副校长马许愿说：“一直以来澳门最有名的是赌场筹码，现在它的电子芯片也很有名了。”澳门大学建有两个国家重点实验室，承担对国家发展十分重要的科研任务。

报道称，澳门是久负盛名的世界赌城，但是如今在金光大道度假区附近建设的几座实验室，可能在从芯片到空间研究等领域为中国挑战美国技术优势提供重要动力。它们还可能帮助澳门努力完成北京希望其进行经济多元化的任务——多年来这座城市严重依赖博彩业。

澳门的国家实验室自2010年以来一直专注于集成电路和中药研究。

报道称，今年澳门可能会再建两个国家级实验室。北京有望批准在澳门大学建立一个研究智慧城市和物联网的实验室，以及在澳门科技大学建立一个研究行星科学的实验室。

领导澳门大学集成电路实验室的马许愿说，他的同事们一直在培养中国研究人员的独立创新意识，而不鼓励利用反向工程技术复制进口芯片。

报道称，现年61岁的马许愿在难得一次接受采访时说：“通过这个（培训）系统，假以时日，中国将拥有芯片技术……也许只需10年时间，你们就不用从美国进口了。”马许愿在1992年从里斯本迁居澳门。

马许愿认为，某一天澳门可能可以帮助改变中美之间的实力平衡。

他说：“硅谷的集成电路技术不是一天形成的……如今他们是引领者，他们垄断着这项技术。但是我想未来这种情况也可能发生在中国。”

他还表示，自2011年以来，澳门大学模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室的研究成果，得到国际电气与电子工程师协会（IEEE）国际固态电路峰会（又称“芯片奥林匹克”）认可的数量为亚洲机构之最。

报道称，马许愿说，正是因为澳门研究人员的素养和当地政府的支持，才让他有动力在澳门1999年回归中国后留下来继续工作。他透露说，2011年以来，澳门科技发展基金每年给他实验室的资金支持在120万至250万美元之间。

澳门政府的支持是王一涛教授离开香港科技大学，并在2010年帮助澳门大学创建国家级中药研究实验室的一个重要原因。

王一涛说，他感觉自从来到澳门后，澳门政府一直“把推动中医药研究当作工作重心之一”。

去年11月，澳门特区行政长官崔世安把中医药列为澳门政府支持的新型产业之一。

上个月北京宣布，香港的16个国家实验室——还有澳门的两个——将可获得更多国家资金支持。

报道称，马许愿和王一涛都对这个计划表示欢迎，但他们表示自己面临的最大挑战不是资金短缺，而是技术转化，也就是把研究成果转化为产品的问题。

为解决这个问题，王一涛的实验室与珠海市的一些生物科技企业达成了合作。马许愿的集成电路实验室也一直尝试通过与华为海思等内地企业合作实现技术转化。

资料图片：一位游客站在澳门的一家赌场内。

责任编辑：桂强