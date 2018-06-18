日两大航空公司修改标注 “台独”跳脚称“矮化”

原标题：日本两大航空公司修改标注，“台独”团体又喊“矮化”

[文/观察者网 张晨静]在有关修改涉台湾标注的问题上，日本有两大航空公司——日本航空（JAL）和全日空（ANA），立场一直摇摆不定。他们一边想讨好中国大陆，一边又不想让台湾失望。

在本月初，日本航空和全日空先是遵循中国民航局的要求，在官网上将“台湾”更改为“中国台湾”。之后在一名“台独”日本人的请愿下，他们竟又将其改了回去。

经观察者网查询，目前这两家航空公司的官网上，仅有在选择中文简体的情况下，显示的是“中国台湾”、“中国香港”。在部分选择繁体中文的情况下，显示“台湾”、“香港”和“中国大陆”并列。而在选择英语或日语时，则大多显示“台湾”、“香港”与“中国”并列。

在日的“台独”份子对这样的情况表示很不满……据台“亲绿”媒体报道，17日晚，包括在日“台湾同乡会”等10个台侨及日本友台团体发动抗议，要求两家航空公司作出更改，并呼吁台民众一同抗议。

简体中文情况下，日本航空（JAL）官网截图

简体中文情况下，全日空（ANA）官网截图

在日本航空和全日空的官网上，可以选择国家/地区，之后在这个基础上，还可进一步选择语言。

先来说日本航空，经观察者网查询：

一、在选择国家/地区为“中国”，且选择语言为“简体中文”时，显示的是“中国台湾”、“中国香港”与“中国大陆”并列。

选择语言为“英文”时，官网没有跳出选择页面。选择语言为“日语”时，则显示“台湾”、“香港”和“中国”并列。

二、在选择国家/地区为“台湾”，且选择“繁体中文”时，显示“台湾”、“香港”与“中国大陆”并列。

而在选择语言为“英语”或“日语”时，则都显示“香港”、“台湾”和“中国”并列。

三、在选择国家/地区为“香港”，语言选择“繁体中文”时，显示“中国香港”、“中国台湾”。

而选择“英文”或“日语”时，也都显示的是“台湾”、“香港”和“中国”并列。

接着说全日空。一、在选择国家/地区为“中国”，语言为“简体中文”时，显示为“中国台湾”、“中国香港”与“中国大陆”并列。语言为“日语”时，显示“香港”、“台湾”与“中国大陆”并列。

二、在选择国家/地区为“台湾”，选择任何一种语言（繁体中文、英语、日语），均是“香港”、“台湾”与“中国大陆”并列。

三、在选择国家/地区为“香港”，语言为“繁体中文”，显示“中国台湾”、“中国香港/中国澳门”与“中国大陆”并列。

选择“英语”、“日语”，则均是“台湾”、“香港/澳门”与“中国大陆”并列。

面对这样的情况，台媒报道称，17日晚，包括在日台湾同乡会、群马县台湾总会、在日台湾妇女会、台湾研究论坛、“台独”联盟日本本部、台湾“联合国协进会”东京支部、“东京崇正公会”、2020东京奥运“台湾正名”推进协议会、“日本台湾医师联合及美丽岛交流会”等10个“台独”团体，致函日本航空公司社长赤坂右二和全日空航空公司社长平子裕志表示抗议。

该抗议函中声称，日本政府并没有承认中国大陆提出“台湾是中国领土的一部分”的说法。但身为日本企业的两家航空公司却“屈服”中国大陆。

台湾研究论坛会长永山英树还宣称，此举让台民众感到十分遗憾，他身为日本国民，已在日本发动抗议活动。据悉，这位永山英树就是此前在脸书上发起请愿活动的“台独”日本人。

当时他呼吁台民众一起要求日本航空公司把“中国台湾”再改回“台湾”。随后他又发文表示，不到24小时，日航、全日空便将原先标注台湾后方的中国撤除，继续将“台湾”列为“国家”，他“感受到了日本企业的良知”，不仅松了一口气，也感到宽慰，更感谢参与正名请愿运动的每个人。

永山英树作为发起人，经常在一些“独派”分子的集会上高呼，日本是最大的“亲台”国家，甚至还叫嚣日本支持“港独”。

针对多家外企网站将台湾列为“国家”一事，我国民航局此前已致函说明中方底线，并要求其在规定时间内修改。

根据中国民航局5月25日通报，截至当天，44家外国航空公司中已有18家完成整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最早为5月28日，最晚为7月25日。

此前一度拒绝做出调整的澳洲航空（Qantas），已表示将遵照中方要求作出调整。但美国航空公司依旧“嘴硬”，声称要遵循美政府要求不做出任何修改。

针对此事，我外交部早表态称，世界上只有一个中国，香港、台湾、澳门从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

“相关问题不是普通的程序性或技术性问题”，外交部还表示，中方有关部门通知体现了中国政府在一个中国原则上的一贯、坚定立场，有关要求合理合法，绝不是什么“政治干预”或者“政治压力”。任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。

责任编辑：张申