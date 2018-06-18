中国公民72小时免签过境停留俄大城市？俄方回应

原标题：中国公民可72小时免签过境停留俄罗斯大城市？俄总领馆这样说

[环球网综合报道]第29届哈尔滨国企洽谈会于6月15日至19日在哈尔滨举行。俄罗斯驻沈阳总领事谢尔盖∙帕利托夫在接受采访时表示，俄中正就为中国公民实施在俄大城市72小时免签证过境停留问题进行协商。

俄罗斯卫星通讯社6月18日报道，帕利托夫称：“俄中外交部间定期讨论签证制度问题，中方定期提出进一步放宽中国公民签证制度的问题。出现了在俄大城市实施72小时免签证过境停留的建议。该问题正由两国外交部进行协商。这对于俄罗斯是新举措，不全取决于俄外交部。”

帕利托夫称，俄方已采取许多措施来为中国公民简化签证制度。

“简化签证制度方面的举措之一是8日电子签证，这可以使中国人前往符拉迪沃斯托克自由港。俄驻沈阳总领事馆人员正在努力更积极地利用2013年俄罗斯和中国便利公民往来的协议机制，其中第8条规定俄罗斯领事馆可以向那些赴俄一年和积极参与经贸进程，或促进俄中在其他领域关系发展的中国公民签发2年多次入境签证。”

他表示，俄驻华各领事馆一年内向中国公民签发约35至40万份签证，而沈阳总领馆一年内为12至13万份。近年来，所签发签证的数量并未增加，但与此同时，依靠免签证旅游机制的赴俄中国客流正在增加。

责任编辑：张义凌